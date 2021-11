La bande-annonce de Cosmic Dawn promet un thriller de science-fiction trippant

Les films d’enlèvement extraterrestre ont une longue histoire, avec beaucoup de place pour la créativité. Jouant surtout avec le suspense et le mystère des pilotes d’ovnis. Maintenant, le sujet est revisité dans une direction passionnante avec Aube cosmique! Cranked Up Films nous apporte le synopsis officiel, ainsi que la bande-annonce, ci-dessous.

Le synopsis se lit comme suit : « Après avoir été témoin d’un enlèvement extraterrestre alors qu’elle était enfant (et qu’on lui a par la suite dit qu’elle était folle pendant la majeure partie de sa vie), Aurora, maintenant une jeune femme, rejoint le culte OVNI The Cosmic Dawn après avoir découvert un livre écrit par le chef du groupe, Elyse. Le séjour d’Aurora sur l’île éloignée de la secte est marqué par des révélations miraculeuses, des fleurs qui élargissent la conscience et une amitié naissante avec Tom, le cuisinier résident. Lorsqu’un autre membre de la secte commence à afficher un comportement de plus en plus bizarre, Aurora commence à remettre en question la raison d’Elyse (et la sienne) et commence à chercher une issue.

Des années plus tard, après la dissolution du culte, Aurora a continué sa vie. Elle mène une vie calme et apparemment normale. Mais quand Elyse refait surface dans une mystérieuse vidéo, Aurora est obligée de confronter son passé. Avec Tom, elle poursuit la vérité ultime sur The Cosmic Dawn. Elyse a-t-elle vraiment accès à une autre dimension ? Ou est-ce que ses prophéties indiquent vraiment un suicide de masse parmi les membres survivants de la secte ? »

Aube cosmique a été écrit et réalisé par Jefferson Moneo et est son deuxième long métrage de réalisateur, son premier étant le drame policier de 2014. Gros boueux. En vedette dans le film comme Aurora est Camille Row, dont les rôles précédents incluent Serena dans les années 2020 Poussière d’articulation et Tina en 2021 La maison profonde, un thriller sous-marin. En face, la leader culte Elyse est Antonia Zegers, dont les rôles précédents incluent Olivia Fernández dans la série 2019 La Jauría et Pamela Rodríguez dans la série 2019 Dignity. Joshua Burge, dont les rôles précédents incluent Gus dans la série 2021 Bad Vibes et Abbie dans Relaxer 2018, incarnera l’amoureux d’Aurora, Tom. Enfin, Emmanuelle Chriqui, dont les rôles précédents incluent Lana Lang Cushing dans Superman et Lois, sera l’amie d’Aurora Natalie.

La partition du film est dirigée par Alan Howarth, dont les nombreux crédits de film incluent la franchise Halloween, They Live et Big Trouble in Little China. Le film mettra également en vedette la musique originale d’Andrew VanWyngarden du groupe de rock indépendant MGMT. Le film a été choisi par levelFILM et Cranked Up pour être distribué en Amérique du Nord. Dans une interview avec Deadline, Moneo avait ceci à dire à propos de l’accord.

« Aube cosmique a été façonné par une rencontre extraterrestre que j’ai eue quand j’étais enfant. Comme Aurora dans le film, personne n’a cru à mon histoire. Mais peut-être que les récentes révélations vont commencer à faire changer les esprits. Les extraterrestres sont là-bas – et ils sont réels ! »

Que l’idée que les extraterrestres soient réels ou non est excitante dépend entièrement de vous. Mais après avoir regardé cette bande-annonce, je pense que nous pouvons tous convenir qu’il y a des pommes pourries dans chaque groupe, y compris les fans d’ovnis. Aube cosmique sera en salles et à la demande le 11 février 2022.





