L’acteur de «  For All Mankind  » fait l’éloge de la famille de l’émission d’histoire alternative

« Pour toute l’humanité « a présenté aux téléspectateurs une histoire alternative des programmes de vols spatiaux habités de la NASA, de Apollon à travers l’ère de la navette spatiale. Mais pour l’acteur Casey W. Johnson, l’une des choses les plus agréables d’être dans la série est quelque chose de beaucoup plus proche de chez soi – «la dynamique familiale».

Johnson est l’un des nouveaux acteurs de la saison 2 de la Apple TV + série, jouant Danny Stevens, le fils d’âge universitaire du couple d’astronautes Tracy et Gordo Stevens. Johnson a déclaré à 45secondes.fr qu’au début, il était nerveux à l’idée de rejoindre un casting dont les membres se connaissaient bien depuis la saison 1. Mais ses inquiétudes se sont rapidement dissipées après avoir rencontré tout le monde.

« Ils ont juste fait comprendre que nous allions être de la famille et m’ont accepté à bras ouverts, ce qui était quelque chose de grand », a-t-il déclaré à propos de l’équipe de distribution et de production, qui comprend le showrunner Ronald Moore de « Battlestar Galactica . »

« Ne pas connaître tout le monde quand je suis arrivé, avoir cette acceptation dès le début était énorme », a ajouté Johnson.

Vidéo: Faites une visite guidée par les astronautes de la base lunaire « For All Mankind »

Dans la saison 1, les téléspectateurs se souviennent probablement que le personnage de Johnson, Danny (alors joué par le jeune Mason Thames, depuis que Danny était enfant) était le meilleur ami de Shane Baldwin. Les garçons ont perpétuellement eu des problèmes ensemble à l’école et ont frustré leurs parents astronautes, jusqu’à ce que quelque chose se produise qui change à jamais la relation de Danny avec Shane.

La saison 1 a commencé en 1969. La saison 2 montre un Danny beaucoup plus mature visitant Houston dans les années 1980 en tant qu’étudiant à l’Académie navale américaine.

Cependant, comme la saison 2 se poursuit – il y a deux autres épisodes, dont la première aura lieu les 16 et 23 avril – il n’y a pas grand-chose que Johnson puisse divulguer sur son rôle ou sur ce que font ses parents astronautes fictifs.

Johnson a déclaré qu’avant de rejoindre «For All Mankind», il n’avait pas vraiment suivi le programme spatial, même s’il était tombé sur le contenu qu’il appréciait de temps en temps.

« Honnêtement, [I didn’t know] plus que le Joe moyen « , a-t-il dit. Il s’est donc plongé dans la recherche du programme spatial et a pu profiter d’un intérêt passé occasionnel pour vérifier le nouveau contenu de la NASA.

« Je verrais ce que la NASA publierait sur YouTube, chaque fois qu’ils sortaient avec une nouvelle chose folle qui se passait », a-t-il déclaré.

Avant « For All Mankind », Johnson a joué le livreur de pizzas adolescent Billy Offal dans une autre série axée sur les années 1980, « GLOW », qui a été diffusée pour la première fois sur Netflix de 2017 à 2019. Il est également connu pour ses performances dans la télévision d’une saison. série « Rise » (2018) et le film « A Killer Walks Among Us » (2016).

« Je veux vraiment assumer des rôles qui sont intéressants et aussi stimulants; c’est quelque chose qui m’attire », a déclaré Johnson. « Mais aussi, à la fin de la journée, vous devez travailler. Il s’agit de gérer ce que vous pouvez obtenir et ce que vous pouvez filmer. »

« For All Mankind » a commencé le tournage de la saison 3 à la fin du mois de mars, les membres de la distribution s’isolant individuellement entre les prises pour s’assurer que la production se déroule aussi bien que possible pendant pandémie de Coronavirus . Johnson a déclaré qu’il se sentait chanceux de travailler, même dans des circonstances difficiles face à des acteurs d’une scène à l’autre.

Johnson a déclaré qu’il avait regardé les commentaires en ligne des fans de « For All Mankind » et qu’il appréciait l’intense intérêt. « Les gens ont été très positifs et m’encouragent, en disant simplement des choses positives », a-t-il déclaré. « C’est tellement agréable. »

