Netflix : où a été filmé Café avec l’arôme d’une femme ?

La série Netflix s’est démarquée par ses magnifiques paysages et lieux. Découvrez où se situe l’hacienda et comment vous pouvez la visiter si vous passez par la Colombie.

©NetflixOù se trouve la ferme de café à l’arôme de femme ?

Les utilisateurs de Netflix quelque chose de très clair : la série la plus choisie en janvier est café au parfum féminin. Cette fiction colombienne, qui revient sur la telenovela de 1994, est devenue la production la plus regardée sur la plateforme de streaming jusqu’à présent en 2022. L’un des facteurs qui a le plus attiré l’attention était son paysage et ses emplacements. Mais… Où se passe cette histoire captivante ?

Tout au long des 88 épisodes, on connaît l’histoire de Mouette, un cueilleur de café qui parcourt les cultures. Dans l’une des fermes, il rencontre Sébastien, un homme qui lui vole le cœur et avec qui elle entame une histoire d’amour où drame, romance et émotion affleurent. Tout cela se déroule entouré des meilleures vues colombiennes. Et ce n’est pas du décor pur, mais le site existe dans la vraie vie.

C’était le sien William Levy, protagoniste de ce remake, qui a révélé à ses followers où la fiction captivante a été réalisée. Apparemment, cette production originale de Telemundo a eu lieu à Manizales, une ville qui fait partie de la région montagneuse du café à l’ouest de la Colombie. La capitale du département de Caldes Il est situé juste au-dessus de la cordillère centrale des Andes, près du Nevado del Ruiz.

Cependant, le site est assez vaste à visiter, puisqu’environ un demi-million d’habitants y vivent. Si vous voulez connaître précisément le lieu où se déroule l’histoire, sachez que son nom est Venise et c’est une ferme située dans le Axe Café. Et ce ne sont pas seulement les spectateurs qui ont été captivés par ces lieux, mais aussi les acteurs eux-mêmes qui s’y sont rendus pour tourner les épisodes.

Cette ferme est ouverte au tourisme et est déjà devenue une icône pour les fidèles de la série qui veulent se rapprocher pour voir l’endroit où Gaviota et Sebastián se sont rencontrés. En dialogue avec RCN, Juan Pablo Echeverri -propriétaire de l’hacienda- a assuré : «Je pense qu’ils nous ont choisis parce qu’ils ont trouvé une bonne énergie, une culture du café très beau, avec beaucoup de diversité, avec de très bons paysages et avec une architecture spectaculaire”.

