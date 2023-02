Une vie à la télévision : qui est Antonio Velázquez, l’acteur qui interprète Mauro Moreno dans « La Promesse »

Antonio Velázquez est l’une des figures de « La promesse »la Série télévisée espagnole qui s’est imposé sur la grille de télévision avec son histoire. L’acteur espagnol est chargé de donner vie à Mauro Moreno, un des serviteurs du palais des marquis de Luján, un homme correct qui aura un faux pas quand il suit son cœur.

Le personnage de Velazquez est marqué par le illusion et peur. Parce qu’il est amoureux de Leonor, le rôle d’Alicia Bercánl’une des filles des marquises et, bien sûr, leur relation ne peut être que clandestine.

Le couple se rencontre secrètement et seulement Romulusle majordome, connaît le secret qui, à un moment donné, fera l’actualité dans les couloirs de The Promise.

VélasquezDe cette façon, il a gagné l’admiration du public pour sa performance dans le nouveau production télévisuelle. Ici, nous vous en disons plus sur la biographie et parcours l’un des meilleurs talents d’Espagne.

Antonio Velázquez posant à côté d’une moto (Photo: Antonio Velázquez / Instagram)

QUI EST ANTONIO VELÁZQUEZ, ACTEUR DE « LA PROMESA » ?

Quel âge avez-vous?

Antonio Vélasquez c’est un acteur espagnol de 41 ans qui fait partie du casting de « La promesse » avec le personnage de Mauro Moreno. L’interprète a grandi dans Pins de la valléecommune de la commune d’El Pinar.

Après l’école, il a commencé à étudier à l’école polytechnique NCO mais Carlos Miranda l’a choisi pour faire partie du casting d’un film : « Dialogue of the Bitter ». De là, il entre au Centre d’études scéniques de José Carlos Plaza. Il a également été préparé à l’école La salle Malaga.

Comment a été votre parcours ?

À la télévision, Velázquez a commencé avec des rôles dans la série « SMS », « Arrayán » et « Voyons si j’arrive ! ». Plus tard, les rôles qui lui donnèrent la plus grande popularité furent ceux de Francisco Rivera dans « Paquiri » et Iván Sierra dans « Sans seins, il n’y a pas de paradis ».

De cette façon, le interprète Il a eu une carrière prolifique sur le petit écran, en tant que protagoniste et avec divers rôles dans des productions télévisuelles. Ils mettent en évidence, par exemple, « Terre de loups »« Frères », « Le bout du chemin », « Filles du câble », « Mères. L’amour et la vie ». En 2023, il faisait partie du casting de « La Promesse ».

Antonio Velázquez à cheval sur la plage (Photo: Antonio Velázquez / Instagram)

Qui est votre partenaire ?

Velázquez était marié à la garde civile Yohanna Alonso pendant deux ans et, en 2020, ils ont décidé de se séparer. Depuis, aucun couple officiel n’est connu de l’acteur espagnol. Pourtant, fin janvier 2023, le magazine Diez Minutos rapportait que l’interprète s’était fait prendre avec une jeune femme inconnue de l’opinion publique, qui serait sa nouvelle compagne ou du moins une illusion amoureuse.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Antonio Vélasquez Il publie des photos et des vidéos de sa figure d’acteur : tournages, événements internationaux et caractérisation de ses personnages. L’artiste espagnol donne également un espace pour télécharger des photos posées pour ses fans et aussi des souvenirs de sa vie. Sur son compte officiel Instagramcompte près de 200 000 abonnés.

DONNÉES PERSONNELLES D’ANTONIO VELAZQUEZ

Nom complet: Antonio Vélasquez Bautista

Antonio Vélasquez Bautista Jour de naissance: 6 décembre 1981

6 décembre 1981 Ville natale: Grenade, Espagne

Grenade, Espagne Âge: 41 ans

41 ans Instagram : @avelazquezb

PHOTOS D’ANTONIO VELAZQUEZ SUR INSTAGRAM

Antonio Velázquez posant avec un tablier de cuisine (Photo : Antonio Velázquez / Instagram)

Antonio Velázquez en plein tournage d’une série (Photo : Antonio Velázquez / Instagram)