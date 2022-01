Les 2 séries mexicaines attendues qui sortiront sur Netflix en 2022

in

NETFLIX

Deux fictions très attendues par les internautes arriveront très prochainement sur la plateforme de streaming. Ici, nous vous expliquons de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez les ajouter à votre liste.

©NetflixUne série de détectives arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming.

En plus d’être une plateforme de streaming très complète, Netflix Cela fonctionne comme un moyen de catapulter les productions de différents pays au niveau mondial. Ainsi, les séries issues de Mexique Ils sont devenus de véritables tubes. L’exemple parfait peut être Contrôle Z, Mère il n’y a que deux ou Séléna, trois des fictions mexicaines les plus traduites pour le reste du monde. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont les deux séries les plus attendues de la plateforme !

Tout d’abord, il reviendra avec une deuxième saison sombre désir. Dans quelques jours, les nouveaux épisodes de la série à succès auront leur première sur le N rouge. L’histoire mystérieuse mettait en vedette Alma, une femme mariée en week-end. Mais alors que la passion s’enflamme, un malheur se déchaîne qui la fait douter de son entourage. Et il reste encore beaucoup à faire concernant cette intrigue.

Ainsi, la série créée par LEthicia López Margalli reviendra avec les performances de Maite Perroni, Erik Hayser, Alejandro Speitzer, María Fernanda Yepes, Jorge Poza, Regina Pavón, Paulina Matos, Leticia Huijara, Claudia Pineda, Esteban Soberanes, Claudia Ríos, Samantha Orozco, Fabián Merlo, Eligio Meléndez, Carmen Beato, Carlos Torres et Toño Valdés.

Les fans de séries mexicaines auront une autre grande première dans le N rouge. Il s’agit de Beloascaran, un polar inspiré du célèbre roman de Paco Ignacio Taibo II qui arrivera tout au long de cette 2022, toujours sans date de sortie confirmée. Il mettra en vedette le travail de trois réalisateurs reconnus : Gonzalo Amat, Hiromi Kamata et Ernesto Contreras. De quoi s’agit-il? Il s’agira d’un thriller où le protagoniste devra résoudre des cas mystérieux.

Le casting sera mené par Luis Gerardo Méndez, qui sera accompagné des chiffres de Irene Azuela, Paulina Gaitan, Rodrigo Santos et même l’écrivain Paco Ignacio Taibo II lui-même. Les romans qui feront partie de la série seront Jours de combat, Chose facile, Quelques nuages, Il n’y aura pas de fin heureuse, Je retourne dans la même ville et sous la pluie, Fantômes aimants, Rêves frontaliers, Décédé fané, Au revoir Madrid Oui mort maladroit.

