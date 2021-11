Marvel a partagé de nouveaux spots de Spider-Man: No Way Home

Sony Marvel's Spider-man: Miles Morales - Ps5 - unisex

Dans la toute nouvelle aventure de l'univers Marvel's Spider-Man, l'adolescent Miles Morales vit une double vie, s'ajustant à son nouveau chez-lui tout en suivant les traces de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais quand une féroce lutte de pouvoir menace de détruire sa nouvelle vie, le héros en devenir réalise qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Pour sauver tout le New York de Marvel, Miles doit reprendre le flambeau de Spider-Man et devenir un véritable héros. L'avènement de Miles MoralesMiles Morales découvre des pouvoirs explosifs qui le différencient de son mentor, Peter Parker. Maîtrisez ses attaques uniques d'explosion de venin bio-électrique, ses pouvoirs de camouflage et ses capacités acrobatiques avec de nouveaux gadgets et techniques. Une lutte de pouvoirUne guerre pour le contrôle du New York de Marvel a éclaté entre une entreprise d'énergie immorale et une armée criminelle à la pointe de la technologie. Avec son nouveau chez-lui au cœur de cette bataille, Miles devra apprendre le prix à payer pour devenir un héros et décider de ce qu'il est prêt à sacrifier pour le bien de tous. Une toute nouvelle vieExplorez les rues enneigées du nouveau quartier animé de Miles, tandis qu'il cherche à retrouver un sentiment d'appartenance. Quand les limites entre sa vie personnelle et sa vie de combattant du crime deviennent floues, il doit découvrir à qui il peut accorder sa confiance, et ressentir ce que cela fait d'être vraiment chez soi. Mode hors ligne activé