David Fincher offre son côté de l’infâme querelle du zodiaque avec Jake Gyllenhaal

David Fincher est un cinéaste qui ne peut jamais être accusé de tirer ses poings, à la fois en termes de contenu de ses films et de ses méthodes de réalisation de films. En faisant des années 2007 Zodiaque, Fincher a eu beaucoup de problèmes avec l’un de ses principaux hommes, Jake Gyllenhaal. Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Fincher a fait valoir que le problème était causé par l’attitude de Gyllenhaal.

« Jake était dans la position peu enviable d’être très jeune et d’avoir beaucoup de gens qui se disputent son attention tout en travaillant pour quelqu’un qui ne vous permet pas de prendre un jour de congé. Je crois que vous devez tout sortir de votre vision périphérique. Je Je pense que la philosophie de Jake était inspirée par – écoutez, il avait fait un tas de films, même comme un enfant, mais je ne pense pas qu’on lui ait jamais demandé de se concentrer sur les détails, et je pense qu’il était très distrait. «

Au moment de la Du zodiaque fabrication, Jake Gyllenhaal était un acteur prometteur qui devait être le prochain grand succès grâce au buzz entourant sa performance dans Donnie Darko et Jarhead. Il semble que Fincher pense que le buzz a affecté la façon dont l’acteur a abordé son travail sur Zodiaque.

« Ses managers et ses agents idiots qui venaient tous à sa caravane au déjeuner pour lui parler de la couverture de GQ et ceci et cela. Il était grignoté à mort par des canards, et pas des canards particulièrement intelligents. Ils sont entrés dans sa vision , et il était difficile pour lui de frapper la balle rapide. «

Pour sa part, le récit de Gyllenhaal sur les problèmes auxquels il a été confronté sur les plateaux de Zodiaque blâmez la méthode de travail de Fincher. Selon l’acteur, le fait que David Fincher insisté pour reprendre chaque coup encore et encore et encore était à la fois épuisant et finalement inutile.

« Vous obtenez une prise, 5 prises, 10 prises. Certains endroits, 90 prises. Mais il y a un point d’arrêt. Il y a un moment où vous allez, » C’est ce avec quoi nous devons travailler. » Mais on recommençait les choses. Donc, il est arrivé un moment où je dirais, que dois-je faire? Où est le risque? «

Les co-stars de Gyllenhaal de Zodiaque, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo, ont été plus délicats dans leur évaluation des méthodes de Fincher, mais ils ont également admis que les reprises sans fin étaient difficiles à gérer. Pour sa part, Fincher soutient sa méthode de travail comme le seul moyen de s’assurer que l’histoire est racontée de la meilleure manière possible.

« Il y a certainement des moments où je peux être conflictuel si je vois quelqu’un se relâcher … Les gens traversent des moments difficiles tout le temps. Je le fais. Alors j’essaie d’être compatissant à ce sujet. Mais. C’est: quatre. Cent. Mille. Dollars. . Un jour. Et nous n’aurons peut-être pas la chance de revenir et de recommencer. Je dis aux acteurs tout le temps: je ne vais pas couper autour de votre gueule de bois, je ne vais pas couper autour de votre chien mourant, je Je ne vais pas abréger le fait que vous venez de licencier votre agent ou que votre agent vient de vous licencier. Une fois que vous êtes ici, la seule chose qui me préoccupe est, avons-nous raconté l’histoire? «

Cette nouvelle est apparue pour la première fois au New York Times.