Netflix annonce l’adaptation de la saga fantastique « Redwall »

Netflix a réussi à conclure un accord commercial avec la division britannique de la littérature jeunesse de la maison d’édition Pingouin Random House pour réaliser l’adaptation de « Redwall», Saga fantastique acclamée écrite par Brian Jacques, avec la participation du célèbre créateur d’animation Patrick McHale, créateur de la mini-série gagnante Emmy « Sur le mur du jardin».

L’adaptation arrivera d’abord sous forme de film d’animation basé sur le premier opus de la série. En elle Jacques raconte l’histoire de Matthias, une jeune souris du Abbaye de Redwall qui rêve de grandes aventures et que le destin le fera croiser la route de Martin, le guerrier, fondateur de l’abbaye qui aura aussi sa propre série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Frank Grillo dit que Marvel en a fini avec Crossbones

Ce n’est pas la première fois que ces livres sont adaptés, même s’il s’agit du premier film à s’inspirer de la saga, qui pour la première fois accorde les droits de toutes ses histoires à une seule société pour adaptation.

Au cours des années 90, une série serait faite qui a adapté les événements des trois premiers livres. La saga met en vedette des animaux anthropomorphes dont la vie tourne autour de l’abbaye de Redwall et ses environs, la forêt de Mossflower. Les souris, les lièvres, les blaireaux et les écureuils vivent dans une paix qui n’est perturbée que par des bandes de rats, de renards et de belettes.

À travers 22 romans, Jacques il raconte des histoires se déroulant à différents moments, dans lesquels différents événements historiques de ce royaume sont racontés, de sorte que son ordre chronologique n’est pas exactement le même que celui de sa publication.

« Brian a souvent voyagé à travers le monde pour raconter ses histoires de Redwall aux jeunes publics, la plupart du temps dans leurs écoles », a-t-il déclaré Alan Ingram, représentant de The Redwall Abbey Company, qui détient les droits de la saga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars: Daisy Ridley décrit son départ de la saga

« Brian Je serais très heureux de voir ça Netflix partager sa joie et son désir de donner vie à ces histoires avec un nouvel univers de films, de séries et un nouveau public potentiel de tous âges à apprécier. » Il n’y a toujours pas de date de sortie estimée pour le premier film basé sur cet univers.