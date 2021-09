Les chanteurs qui devraient faire un duo ensemble

Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa et Rosalía ne sont que quelques-unes des chanteuses du moment qui devraient préparer une chanson ensemble. Découvrez ici quels sont les plus susceptibles d’être lancés dans les prochains mois.

On dit que rêver est gratuit, on peut donc dire qu’il n’y a pas de limites quand il s’agit d’imaginer duos qu’ils ont chanteurs du moment comme protagonistes. Ces dernières années, des dizaines d’artistes féminines ont réussi à se faire une place dans le L’industrie de la musique et montrer que les femmes peuvent être une grande équipe et pas toujours une compétition. C’est pourquoi nous vous présentons ici les noms de huit célébrités qui ils devraient se réunir pour obtenir une collaboration.

+ 4 duos qui devraient exister

4. Billie Eilish et Ariana Grande

S’il s’agit de femmes jeunes et prospères, Ariana Grande et Billie Eilish ils ne peuvent pas être laissés de côté. Tous deux ont ébloui le public adolescent (et adulte) avec leurs chansons entraînantes qui battent tous les records sur les plateformes numériques. En plus de leur talent évident, ils ont une excellente alchimie entre eux. Quand en 2020, Eilish a remporté le prix Grammy pour le meilleur album de l’année, il a immédiatement noté : «Je pense qu’Ariana le mérite plus que tout au monde”. De son siège, l’artiste lui a soufflé des bisous et l’a remercié pour le geste.

3. Miley Cyrus et Kylie Minogue

Deux icônes de la culture pop qui devraient se réunir pour une collaboration sont Kylie Minogue et Miley Cyrus. La première d’entre elles a déclaré à plusieurs reprises qu’elle aimerait pouvoir préparer une chanson avec la chanteuse et est allée la voir à plusieurs reprises lors de concerts. « J’aime les femmes qui n’ont aucun complexe à se montrer telles qu’elles sont » A déclaré Minogue et a suscité un espoir parmi les fans qui attendent déjà un single.

2. Dua Lipa et Rosalía

« Rosalie C’est une de mes amies et nous pensons faire quelque chose ensemble. On ne sait toujours pas si ce sera pour mon prochain album ou le sien« , a-t-il souligné Dua Lipa dans une interview en Espagne. Ces mots suffisaient pour que les adeptes des Espagnols et des Britanniques soient ravis de les voir chanter sur scène. Et c’est que, comme l’a dit le propriétaire du hit Ne commence pas maintenantCe sont de grands amis et depuis des années, on les voit partager des moments et des fêtes ensemble.

1. Olivia Rodrigo et Taylor Swift

Depuis qu’il est devenu célèbre grâce à sa participation à Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série, Olivia Rodrigo n’a cessé de dire publiquement son fanatisme pour Taylor Swift. En interviews et sur son profil Instagram, l’actrice et chanteuse a reconnu l’émotion qu’elle génère à chaque fois qu’elle répond à un message. En fait, son album Sour est remarquablement influencé par le style musical de Swift. Un duo viendra-t-il ?