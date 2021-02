Testé: Quelle est la vitesse de la Microsoft Surface Pro 7+ par rapport à la Surface Pro 7?

Microsoft Surface Pro 7+ (ou Surface Pro 7 Plus) a été lancé de manière inattendue le mois dernier, passant des puces Intel Ice Lake de 10e génération de Surface Pro 7 aux puces Tiger Lake Core de 11e génération. La question que nous nous sommes immédiatement posée était la suivante: la Surface Pro 7+ vaut-elle la peine d’être mise à niveau?

Nous devrons attendre d’avoir terminé notre examen de Surface Pro 7+ pour répondre pleinement à cette question. Mais jusqu’à présent, nous avons été quelque peu choqués par les performances que nous avons vues du nouveau modèle. Dans cette histoire, nous commençons à répondre à deux questions connexes: à quel point la Surface Pro 7+ est-elle beaucoup plus rapide que la Surface Pro 7, et à quel point la version tablette de la puce Tiger Lake de 11e génération d’Intel par rapport à son prédécesseur, la 10e -gen Ice Lake? La réponse est: beaucoup, et sans aucun bruit de ventilateur pour l’accompagner.

Pour les nerds de référence, l’une des meilleures choses à propos de la famille Microsoft Surface est que les différents modèles sont restés relativement inchangés, ce qui facilite l’établissement de comparaisons solides entre les générations. Cela nous a permis d’utiliser les ordinateurs portables Surface pour comparer la puce Ice Lake d’Intel à la famille AMD Ryzen 3000 Mobile, par exemple, pour déterminer le meilleur processeur mobile de cette génération. Nous pouvons maintenant faire de même pour les puces de tablette Intel.

Nous avons une unité d’examen de la Microsoft Surface Pro 7+ en interne, et nous travaillons sur nos tests de performances. Mais même dans les benchmarks que nous avons exécutés jusqu’à présent – des tests CPU synthétisés à une série de charges de travail créatives – nous apprenons déjà que la Surface Pro 7+ offre des avantages énormes, en particulier dans les graphiques. Voici un aperçu.

Comment nous avons comparé la Surface Pro 7 et la Surface Pro 7 Plus

Les Surface Pro 7 et Surface Pro 7+ que nous testons diffèrent de plusieurs manières notables, car nous devons travailler avec ce que Microsoft et d’autres fournisseurs nous envoient pour examen. Néanmoins, il convient de noter que si la Surface Pro 7 que nous avons examinée était un Core i7, notre unité d’examen Surface Pro 7+ est un Core i5. Si vous achetez la Surface Pro 7+ avec une puce Core i7 installée, les performances devraient être meilleures.

Voici un petit aperçu des deux configurations système. Les principales différences résident dans le processeur et le GPU intégré. Notez que les puces Ice Lake d’Intel étaient considérées comme des processeurs de la série U, alors qu’Intel désigne désormais ses processeurs de tablette Tiger Lake comme des puces «UP4».

Surface Pro 7:

Surface Pro 7+:

Au moment où nous avons examiné la Surface Pro 7 de Microsoft, nous nous sommes davantage concentrés sur la question de savoir s’il s’agissait d’un meilleur achat par rapport à la Surface Pro X. Même le sous-ensemble de points de repère que nous avons utilisé pour cet examen, cependant, brosse une image des deux tablettes et du chips à l’intérieur.

Il y a une note de révision importante: le paramètre par défaut pour les deux tablettes était «meilleure autonomie de la batterie», même lorsqu’il est branché. C’est le paramètre de performance le plus bas. Lorsque vous remplacez ce paramètre et ajustez le curseur d’alimentation / performances de Windows sur «meilleures performances», le processeur augmente. (Ces résultats sont indiqués en noir dans les graphiques ci-dessous.) En relation, notez que si la Surface Pro 7+ avec processeur Core i5 est sans ventilateur, la Surface Pro 7 avec Core i7 dispose d’un ventilateur. (La version Core i7 de la Surface Pro 7+ le fait également.)

Cinebench R15: jusqu’à 22% d’amélioration

Pour tous les passionnés et certains consommateurs qui veulent simplement savoir à quelle vitesse la nouvelle puce Tiger Lake de 11e génération est, nous pouvons le voir dans la référence Cinebench R15. Ce bref test exige une explosion d’énergie de la part du processeur, il a donc tendance à récompenser les puces avec des vitesses d’horloge plus élevées.

Mark Hachman / IDG La Surface Pro 7+ affiche des gains mineurs par rapport à la Surface Pro 7, jusqu’à ce que vous ajustiez le curseur de performances. Ces scores reflètent les performances multithread, avec tous les cœurs au travail.

Aux paramètres par défaut, c’est un sprint rapide pour les deux tablettes, avec un petit avantage pour la Surface Pro 7+ et sa puce Tiger Lake en termes de performances du processeur multithread. (Le Core i7 de 10e génération de Surface Pro 7 et le Core i5 de 11e génération de Surface Pro 7 + sont des processeurs à quatre cœurs et à huit threads.) En termes de performances à filetage unique, le Surface Pro 7+ a obtenu un score de 187, juste une amélioration de 3%.

Lorsque nous avons augmenté le curseur de performance sur la Surface Pro 7 d’origine, rien ne s’est passé. Nous ne nous attendions pas à grand-chose sur la Surface Pro 7+. Boy, avions-nous tort.

Fondamentalement, l’ajustement du curseur d’alimentation a augmenté les performances multithreads de Cinebench, passant d’une mise à niveau de 6% par rapport à la Surface Pro 7 à environ 22%. (Nous l’avons montré dans les graphiques ci-dessus et ci-dessous avec la barre rouge, encadrée en noir.) C’est un coup de pouce incroyable et inattendu. Les performances à un seul thread n’ont cependant augmenté que de 6%.

PCMark 8 Creative: jusqu’à 15% d’amélioration

Microsoft considère la gamme Surface Pro comme un outil de productivité et de création de contenu, et le facteur de forme de la tablette se prête aussi bien au dessin qu’au travail créatif. Nous avons utilisé la suite de tests PCMark 8 Creative (mesure de la navigation Web, de la retouche photo, des jeux légers et plus) pour mesurer cet aspect de la performance. Encore une fois, la Surface Pro 7+ surpasse ses concurrents internes et fonctionne encore mieux avec le curseur de performance réglé.

Mark Hachman / IDG Les performances de PCMark se sont également améliorées, probablement au moins partiellement en raison de l’impact du GPU amélioré sur des tests tels que les jeux légers et le montage vidéo.

HandBrake: jusqu’à 10% d’amélioration

Au fil du temps, nous avons eu tendance à considérer Cinebench comme un sprint pour le processeur, tandis que l’utilisation de l’utilitaire gratuit HandBrake pour transcoder un film pousse le processeur à ses limites sur un marathon d’une heure environ. L’amélioration des performances par rapport à la Surface Pro 7 est moins prononcée ici, même avec le curseur de performance de Windows réglé au maximum.

Mark Hachman / IDG Le passage des processeurs de 10e génération à 11e génération dans la Surface Pro 7+ a suscité un petit coup de pouce dans le test prolongé de HandBrake.

3DMark Sky Diver: jusqu’à 91% d’amélioration

Enfin, le test 3DMark d’UL nous offre un examen plus approfondi des performances 3D du cœur. Rappelez-vous, avec Tiger Lake, Intel est passé à son cœur graphique Xe, promettant toutes sortes d’avantages en termes de performances. Et mon garçon, je l’ai jamais fait!

Mark Hachman / IDG La différence entre la Surface Pro 7 et la Surface Pro 7+ en termes de performances graphiques est absolument énorme.

La Surface Pro 7+ écrase absolument son prédécesseur, en particulier lorsque vous utilisez le curseur de performance – les performances graphiques doublent presque! C’est une forte approbation pour le cœur Xe intégré d’Intel, du moins par rapport aux puces de 10e génération.

Premières conclusions

Ces résultats de performances représentent un aperçu de notre examen complet en cours pour Microsoft Surface Pro 7+. Nous continuons à exécuter des tests de performance et à approfondir ses autres nouvelles fonctionnalités – LTE intégré, par exemple – au-delà de la mise à niveau du processeur.

Nous ne savons pas si l’augmentation inattendue des performances est caractéristique des puces Tiger Lake dans son ensemble et sera reproduite sur les prochaines tablettes concurrentes telles que le Lenovo ThinkPad X12 et le Dell Latitude 7320. (Les résultats d’un autre Tiger Lake plus traditionnel ordinateur portable que nous testons ne semble pas être influencé par le réglage du curseur de performance.) Néanmoins, nous pouvons prédire que le saut vers les processeurs Intel de 11e génération se traduira par des performances considérablement améliorées. Cela fournit certainement une raison convaincante de passer à la Surface Pro 7+.

