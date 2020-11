iPhone 12 Pro et la fusée: vous devez voir cette vidéo

Vous souhaitez vraiment utiliser l’appareil photo de votre iPhone 12 Pro? Ensuite, vous devriez simplement filmer le lancement d’une fusée. De préférence au ralenti. Si vous ne faites pas partie du programme spatial américain et que vous avez accès au site de lancement, ce n’est pas un problème. Parce qu’il existe déjà une vidéo correspondante.

L’iPhone 12 Pro a enregistré un lancement complet de fusée sur la chaîne YouTube Space Explored. Le YouTuber a placé son iPhone 12 Pro sur la rampe de lancement de la fusée Alliance Atlas V à Camp Canaveral, en Floride, qui a été lancée le 13 novembre en mission secrète. Le smartphone fonctionnait à distance et était capable de capturer des images dans une perspective qui aurait été impossible pour les humains en raison du bruit, de la chaleur et de la fumée et de la poussière émises. Le résultat est impressionnant.

iPhone 12 Pro compense les différences de luminosité

Du premier allumage au moment où la fusée décolle du sol: la vidéo montre tout avec une qualité impressionnante. Et grâce à la fonction de ralenti, il est très lent et détaillé. Ici, on comprend à nouveau pourquoi Apple demande un prix plus élevé pour le modèle Pro par rapport à l’iPhone 12: L’une des plus grandes différences est la qualité de l’appareil photo.

Dans l’ensemble, le lancement de la fusée a été enregistré en Full HD et à 240 images par seconde. L’objectif ultra grand angle de l’iPhone 12 Pro a été utilisé pour cela. Cela donne un très bon aperçu de la puissance de la fusée et de la quantité de fumée et de poussière qu’un tel projet implique. Il est également impressionnant de voir comment l’iPhone 12 Pro fait face aux grandes différences de luminosité et comment l’image s’adapte également à la couleur de la queue de feu, par exemple. Avec d’autres smartphones, cela pourrait en particulier garantir que le ciel et les environs deviennent trop sombres.

Oups: 11 heures de vidéo pendant 3 minutes

Un total de 11 heures de matériel vidéo a dû être enregistré pour que l’enregistrement de près de trois minutes ait lieu. L’une des raisons à cela est que personne n’a été autorisé à entrer dans la rampe de lancement bien avant ou après le lancement de la fusée. Et ici, cela valait évidemment la peine qu’Apple propose également l’iPhone 12 Pro avec 512 Go d’espace de stockage: le matériau résultant occupait 270 Go d’espace de stockage.

L’iPhone 12 Pro était connecté à une batterie externe afin que l’appareil ne soit pas à court de jus pendant qu’il fonctionnait. Le smartphone se tenait sur un petit trépied pour plus de stabilité. Sinon, il pourrait avoir basculé en raison de la pression créée. Dans une deuxième vidéo, il a clairement indiqué que le créateur lui-même était très heureux que l’iPhone 12 Pro enregistre toujours après le démarrage. Ici, vous pouvez également voir le lancement de la fusée sans l’effet de ralenti: