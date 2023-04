Bodyguard aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

NETFLIX

La série avec Richard Madden était de retour dans la tendance après la fureur de The Night Agent. Reviendrez-vous sur la plateforme de streaming avec un nouvel épisode ?

©NetflixRichard Madden a joué dans Bodyguard.

Il y a des fictions impossibles à oublier et, bien que des années se soient écoulées depuis sa première originale, elles laissent toujours à leurs utilisateurs l’espoir de revenir avec une nouvelle saison. C’est le cas de garde du corpsla série mettant en vedette Richard Maddenqui a su réussir dans 2018 et que la porte est encore ouverte pour être renouvelée dans Netflix.

Créé par Jed Mercure, la série policière policière faisait fureur il y a cinq ans. Cependant, le récent succès de l’agent de nuit sur la même plateforme de streaming, a amené de nouveaux téléspectateurs qui n’avaient pas encore eu l’occasion de profiter de leur 6 épisodes d’environ une heure.

De quoi s’agissait-il? Son synopsis officiel explique : «Situé dans les cercles du pouvoir, il raconte l’histoire fictive de David Budd, un héros de guerre imprévisible qui travaille pour la section de la police métropolitaine de Londres chargée de protéger la royauté et les politiciens de haut rang.”. Et il ajoute : « C.Lorsqu’il est chargé d’escorter l’ambitieuse et puissante secrétaire d’État Julia Montague, Budd est déchiré entre son devoir et ses convictions.”.

De cette façon, une histoire intéressante se déroule dans laquelle le garde du corps principal devient responsable de sa sécurité mais aussi de sa plus grande menace. C’est ainsi que des chiffres comme Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle, Vincent Franklin, Pipa Haywood, Paul Ready, Tom Brooke, Nicholas Gleaves et Stuart Bowman.

+ Bodyguard : Pourriez-vous revenir sur Netflix avec une deuxième saison ?

Ce qui est certain, c’est que Netflix n’a jamais confirmé ou annulé garde du corps sur votre plateforme. Cependant, tout indique que son équipe travaille sur une deuxième saison. En 2021, le producteur Simon Heath a révélé dans un dialogue avec Metro : « Bodyguard est une bête formidable à reconstituer. Je suis raisonnablement sûr que nous le verrons en temps voulu. ».

