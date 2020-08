NBA: Milwaukee ne participe pas: un match boycotté par l’équipe pour violence policière

Le sol reste vide – les Milwaukee Bucks ne jouent pas pour le cinquième match de leur série de premier tour dans les séries éliminatoires de la NBA. Ils protestent contre la violence policière dans leur État d’origine, le Wisconsin. Probablement aussi parce qu’un joueur lui-même est devenu une victime une fois.

Les Milwaukee Bucks boycottent leur match éliminatoire en NBA contre les Orlando Magic pour protester contre le racisme. Le déclencheur serait la dernière violence de policiers contre un Afro-Américain qui a reçu une balle dans le dos ce week-end. La scène du crime est à moins d’une heure de Milwaukee.

Le match aurait dû commencer mercredi soir à 22h00, heure allemande, mais les Bucks étaient dans leur cabine à ce moment-là. L’adversaire Orlando Magic avait récemment quitté la pièce, comme on le voit sur des images télévisées. Les Bucks mènent 3-1 dans la série, avec une autre victoire sur laquelle ils seraient.

Le père de famille de 29 ans, Jacob Blake, a été grièvement blessé dimanche dans l’État américain du Wisconsin par des coups de feu de la police dans le dos. Une vidéo montre Blake marchant vers sa voiture, suivi de deux policiers avec des armes à feu. L’une des armes est pointée dans son dos.

“Comment utiliser la gamme”

Lorsque Blake ouvre la portière du conducteur et se penche dans la voiture, des coups de feu sont tirés. Selon l’avocat de la famille, Ben Crump, la voiture avait les enfants de Blake, âgés de trois, cinq et huit ans. Le père et l’avocat de Blake ont déclaré qu’il était paralysé de la taille vers le bas à la suite des coups de feu.

“Nous en avons assez de cette injustice”, a déclaré le meneur de jeu des Bucks, George Hill, peu de temps après que le boycott soit devenu connu du site Web sportif américain The Undefeated. Les professionnels du Bucks eux-mêmes ont été victimes de racisme et de violences policières ces dernières années. Sterling Brown avait mal garé sa voiture et a été battu par des policiers et un genou a été pressé dans le cou pour cela.

Peu de temps après que le boycott soit devenu connu, les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder ont annoncé qu’ils ne joueraient pas leur match cinq ce soir (heure allemande). “C’est à quoi ça ressemble quand quelqu’un utilise sa portée. Plus grand respect, je suis vraiment impressionné”, a tweeté le journaliste Jason Concepcion. «Nous voulons la justice», a écrit Jamal Murray des Denver Nuggets.

Les Celtics de Boston et les Raptors de Toronto discutent également d’un boycott de leur duel jeudi. Les deux équipes sont déjà au second tour, ce serait le premier match de la série.