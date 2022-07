Horrible histoire vraie derrière la nouvelle série dramatique de Disney +

Nouvelle série dramatique Sous la bannière du ciel est enfin arrivé sur Disney + pour que le public britannique puisse en profiter, et il y a une horrible histoire vraie derrière le spectacle. Découvrez la bande-annonce ici:

Le drame, mettant en vedette Andrew Garfield et Daisy Edgar-Jones, s’inspire de l’histoire horrible d’une mère et d’un enfant assassinés le 24 juillet 1984.

La série adapte le roman policier de 2003 Sous la bannière du ciel : une histoire de foi violente à l’écran de télévision, et une grande partie de ce que le public y voit est la vérité.

L’horrible histoire vraie derrière Sous la bannière du ciel se concentre sur les meurtres de Brenda Lafferty, 24 ans, et de sa petite fille de 15 mois, Erica.

Tués dans leur maison à American Fork, Utah, les corps de la mère et de la fille ont été découverts par le mari de Brenda, Allen, qui était au travail lorsque les meurtres ont eu lieu.

Brenda a été retrouvée morte dans la cuisine de sa maison après avoir été étranglée et poignardée, tandis qu’Erica a été retrouvée morte dans son berceau.

Les meurtres horribles avaient été perpétrés par les frères d’Allen, Ron et Dan, tous deux fondamentalistes mormons, après que Ron ait prétendu que Dieu lui avait dit de « retirer » sa belle-sœur et sa nièce.

Excommuniés de l’église mormone pour leurs opinions fondamentalistes, Ron et Dan ont formé leur propre secte mormone.

Leurs enfants ont également été retirés de l’école et la famille s’est vu interdire d’utiliser la médecine moderne, enfreindre les règles signifiait recevoir une raclée sauvage en guise de punition.

Allen avait envisagé de rejoindre leur groupe, mais sa femme l’en a dissuadé à cause de son aversion pour la polygamie et des pratiques radicales que ses beaux-frères voulaient utiliser.

Les épouses de Ron et Dan, Dianna et Matilda, ont fini par demander à Brenda des conseils sur leurs maris, Dianna quittant son mariage et emmenant ses enfants avec elle.