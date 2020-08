Call of Duty: Black Ops Cold War officiellement présenté: sortie, bande-annonce et informations sur la campagne!

Dans une première présentation, Activision Call of Duty: Guerre froide Black Ops officiellement révélé. Nous avons non seulement eu un premier aperçu de la campagne du tireur, mais également révélé la date de sortie et bien plus encore. Nous avons résumé pour vous les informations les plus importantes sur la nouvelle ramification de CoD ci-dessous.

La sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War

Les choses importantes d’abord: Quand Call of Duty: Black Ops Cold War sortira-t-il? Marquer celui 13 novembre 2020 sur le calendrier, car à cette date, la dernière tranche de la franchise de tir apparaît pour PS4, Xbox One et PC. Versions pour PS5 et Xbox Series X suivra plus tard, en fonction du démarrage de la console. “Cold War” est développé par Treyarch et Raven Software.

Découvrez la première bande-annonce CoD: Black Ops Cold War

Grêle de balles pendant la guerre froide

Cadre de la guerre froide: Le décor vous emmène en plein milieu de la guerre froide. Vous voyagez principalement à Berlin-Est ou à Moscou à l’époque soviétique au début des années 1980. Dans les flashbacks jouables de 1968, vous vous frayez un chemin à travers la guerre du Vietnam, entre autres.

Auteur hollywoodien bien connu à bord: L’histoire de la “guerre froide” n’est autre que David S. Goyer impliqué. Il a dirigé le stylo dans les deux premières parties de Black Ops et a également travaillé sur des blockbusters comme “The Dark Knight”. Ce n’est pas pour rien que nous pouvons nous attendre à une suite du premier avec “Cold War” Opérations secrètes.

Il y aura des retrouvailles avec les personnages légendaires de “CoD” Woods, Mason et Hudson. Il y a aussi de nouveaux agents ainsi que l’ancien président américain Ronald Reagan.

© Activision

Le communiqué de presse officiel d’Activision décrit la campagne comme suit:

«Call of Duty: Black Ops Cold War s’appuie sur le style éprouvé des Black Ops et combine des éléments de la culture pop des années 1980 avec une histoire de complot ridicule – la tromperie et la fraude sont à l’ordre du jour dans cette passionnante campagne solo. Dans cette suite du premier Call of Duty: Black Ops, les joueurs rencontreront des personnages historiques et des vérités dures alors qu’ils se battent dans des endroits familiers du monde entier, notamment à Berlin-Est, en Turquie, au Vietnam, à Moscou de l’ère soviétique, etc. . Dans le rôle d’agents d’élite, les joueurs doivent empêcher une conspiration planifiée depuis des décennies et suivre la piste d’une figure fantomatique nommée Persée qui veut renverser la structure du pouvoir mondial afin de changer le cours de l’histoire. “

Vous pouvez vous attendre à ces fonctionnalités

Éditeur de personnage: Pour la première fois, vous créez votre personnage pour la nouvelle campagne CoD dans un éditeur de personnage. Le choix du sexe, du nom, des antécédents militaires et du profil psychologique vous appartient.

Pour la première fois, vous créez votre personnage pour la nouvelle campagne CoD dans un éditeur de personnage. Le choix du sexe, du nom, des antécédents militaires et du profil psychologique vous appartient. Plusieurs façons: Il n’y aura pas qu’un chemin linéaire. Parfois, vous rencontrez des branches de l’intrigue où des choix vous sont présentés. Ce sera le cas, par exemple, lors de l’interrogation des personnages. Dans quelle mesure l’histoire différera n’est pas encore connue.

Il n’y aura pas qu’un chemin linéaire. Parfois, vous rencontrez des branches de l’intrigue où des choix vous sont présentés. Ce sera le cas, par exemple, lors de l’interrogation des personnages. Dans quelle mesure l’histoire différera n’est pas encore connue. Plusieurs extrémités: Les effets des différents chemins affectent même la fin de la campagne, entre autres. À savoir, il y aura plusieurs fins.

Les effets des différents chemins affectent même la fin de la campagne, entre autres. À savoir, il y aura plusieurs fins. Missions secondaires: Il y aura des missions secondaires optionnelles qui doivent être déverrouillées en premier. Pour ce faire, vous devez trouver des indices cachés dans les missions principales.

Ultimate Edition présentée

Une édition collector sortira pour “Call of Duty: Black Ops Cold War”. Pour 99,99 euros cette version propose le contenu suivant:

Jeu de base – Call of Duty: Black Ops Cold War

Version actuelle et nouvelle génération de la plate-forme respective

Pack Battle Pass (1 Season Battle Pass + 20 niveaux)

Pack d’armes à feu de confrontation

Land, Sea, Air Pack avec 3 skins d’opérateur, 3 skins de véhicule et 3 plans d’armes

Crossplay et DLC gratuit

L’édition standard est pour 69,99 euros et possédez le pack d’armes de confrontation. Si vous souhaitez inclure la version nouvelle génération (PS5 ou Xbox Series X), vous pouvez opter pour 74,99 euros acheter le faisceau de gènes croisés. Le paquet d’armes de confrontation est également inclus ici.

© Activision

Bonus de précommande

Accès anticipé à la bêta ouverte

10 niveaux pour CoD: MW et Warzone

Opérateur Frank Woods pour CoD: MW et Warzone

Pack d’armes: Confrontation

Une présentation multijoueur suivra plus tard: attendez avec impatience les zombies

Dans la présentation actuelle, les développeurs se sont d’abord concentrés sur la campagne. Dans deux semaines, cependant, il devrait également y avoir des premières impressions tangibles sur le multijoueur de Cold War. Au 9 septembre 2020 une présentation distincte sera diffusée.

“Cold War” proposera le contenu multijoueur suivant: