Chaque année: 15 épisodes de Noël légendaires de séries

Dès que les premières Santa Clauses pain d’épices et chocolat peupleront les rayons des discounters, ce sera aussi festif à la télé. De « The Big Bang Theory » aux « Simpsons » en passant par « The X-Files »: Il y a des épisodes de Noël dans presque toutes les séries. Les spéciaux de Noël emblématiques suivants ne sont pas toujours contemplatifs.

De Michael Schock

« The Peanuts » – « Joyeux Noël »

Névrosé, mélancolique et, pour cette raison même, adorable: Bien sûr, Charlie Brown vient aussi à temps pour le festival de blues de Noël. Le spécial de Noël jazzy de la série de dessins animés culte a été diffusé aux États-Unis dès 1965. Comme d’habitude, les 25 minutes sont pleines de sagesse pour petits et grands. Point culminant de cet épisode de Noël: le discours biblique de Linus.

« South Park » – « M. Hankey, la merde de Noël »

Les étudiants anarcho du paisible « South Park » nous ont offert l’un des épisodes de Noël les plus mémorables de leur première saison en 1997 – parce qu’ils ont fait beaucoup de merde ici. Littéralement, parce que nous parlons de M. Hankey, le petit tas de merde dans le chapeau de Noël qui apparaît à Kyle, Cartman, Kenny et Stan. Un spécial de Noël de dessin animé particulièrement brun doré pour les amis de l’humour rugueux des vacances.

« Modern Family » – « Les cloches ne sonnent jamais plus vite »

le Dunphys, Pritchetts et Tuckers sont inséparables et bien sûr ils célèbrent aussi Noël ensemble. Mais que se passe-t-il si personne n’a le temps pendant les vacances? Puis le festival de l’amour de la saison 3 sera reporté au 16 décembre sous le nom de « Noël express ». Tout le monde se précipite pour obtenir des cadeaux, un arbre de Noël et de la nourriture. Même si la canicule actuelle ne veut pas créer une ambiance de Noël.

« Roseanne » – « Vive le kitsch »

Les familles ouvrières américaines ont rarement été mises en scène avec autant de charme que dans « Roseanne ». « White Trash Christmas » est appelé à juste titre l’épisode de Noël de 1993. Dans l’épisode, il y a beaucoup de problèmes à propos des décorations de Noël insipides dans la maison Conner. Qui ne voudrait pas fêter Noël avec le cynique Antimama Roseanne et Papa Dan alias John Goodman? Il y aura peut-être une autre opportunité bientôt, car la sitcom américaine devrait célébrer sa renaissance en mars 2018.

« Les Simpsons » – « C’est dur Noël »

La famille de dessins animés jaunes la plus célèbre au monde a naturellement des dizaines d’épisodes à proposer autour du festival le plus important de l’année. Le point culminant des épisodes de Noël des « Simpsons » reste « Es Christmas hard » (« Roasting on an Open Fire ») de 1989, en même temps le tout premier spécial de Noël sur Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie. Parce qu’ici, la famille chaotique dirige leur chien Knecht Ruprecht (dans le son original « Santa’s Little Helper ») – quand Homer en faillite parie sans succès sur lui dans la course canine. Il y a toujours le vrai charme rétro de la série culte.

« Une famille terriblement gentille » – « Du haut des cieux »

Avant qu’Ed O’Neill, maintenant âgé de 70 ans, n’accentue la «famille moderne» comme un père grincheux, il a ranzié «Une famille terriblement gentille» en tant que vendeur de chaussures à Al Bundy. Dans l’épisode de Noël de 1987 de la deuxième saison, le Père Noël a un accident dans le jardin des Bundys potelés – la chance pour Al d’exprimer sa frustration même en tant que méchant Père Noël!

« Family Guy » – « Christmas Guy »

Un animal domestique est comme un membre de la famille. Tous les fans du clan anti-mannequin Griffin, qui ont dû faire face à la mort du chien Brian lors de la 12e saison de la série animée, seraient d’accord avec cette déclaration. Heureusement, dans l’épisode de Noël suivant « Family Guy », il s’est avéré que non seulement les chats ont neuf vies – Brian a été sauvé d’une mort certaine au moyen d’une machine à remonter le temps.

« Scrubs » – « My Christmas Miracle »

La série comique culte « Scrubs » a également un épisode contemplatif intitulé « My Christmas Miracle ». Les jeunes médecins autour de JD (Zach Braff) et Turk doivent lutter avec un chaos patient festif, mais grâce aux innombrables gags sur le Dr. Cox, le gardien et Dr. Kelso pour l’un des spéciaux de Noël les plus drôles de l’histoire de la série. Et enfin, aucune bromance n’est plus belle que celle entre les deux personnages principaux.

« King of Queens » – « Noël avec le roi des reines »

Choisir l’un des nombreux épisodes de Noël « Kings of Queens » n’est certainement pas facile, car le festival de l’amour dans la maison Heffernan suscite beaucoup d’excitation chaque année. Pour les indécis, il y a donc le DVD « Noël avec le roi des reines », un best-of de tous les épisodes liés au chaos de Noël avec Carrie et Doug.

« Les fichiers X » – « Les fantômes que j’ai appelés »

Avec leur mini retour, Gillian Anderson et David Duchovny ont satisfait de nombreux fans de la série mystère en février 2016 – une autre suite de l’histoire de la sceptique Dana Scully et du disciple extraterrestre Fox Mulder débutera début 2018 avec la saison 11. Dans la saison 6 de 1999, les deux agents du FBI s’occupent d’une maison hantée dans laquelle un couple fantôme fait des bêtises.

« Futurama » – « Histoire de Noël »

Dans la série d’animation de science-fiction du père des « Simpsons » Matt Groening, les choses sont généralement plus mordantes et satiriques que dans la famille jaune, grâce à Bender, un robot qui a fait ses preuves. Dans l’épisode de Noël de la deuxième saison de 1999, le Père Noël est également un androïde – bien qu’un méchant et redouté à juste titre Terror Santa (parlé à l’origine par John Goodman), qui réchauffe Fry, Zoidberg and Co. avec la mitrailleuse.

« La théorie du Big Bang » – « L’hypothèse du don »

Quiconque déteste absolument chercher des cadeaux pour ses parents et amis a probablement trouvé une âme sœur dans le nerd en chef Sheldon (Jim Parsons). Cependant, les épisodes de Noël de « Big Bang Theory » nous l’ont appris: Parfois, un vrai miracle des Saturnales se produit et même le plus grand grincheux des fêtes s’amuse soudainement à offrir des cadeaux – au plus tard lorsqu’il tient une serviette de l’acteur de Spock Leonard Nimoy dans ses mains.

« Le bureau » – « Fête de Noël »

Pas de Noël sans une fête de Noël en interne – et la déception embarrassante correspondante envers les supérieurs. Pour les névrosés du bureau du « Office » américain avec Steve Carell, ça va vraiment mal avec le Secret Santa parce que quelqu’un a dû exagérer et donner un iPod, malgré la limite de 20 euros. L’épisode de Noël de la deuxième saison de 2005 est donc un mémorial intemporel contre l’échange de cadeaux au travail.

« Downton Abbey » – « Une proposition d’amour »

Peut-il être très britannique pour Noël? Ensuite, célébrez avec la famille aristocratique anglaise Crawley en 1919 dans le Yorkshire. Dans le premier de tous les épisodes de Noël de « Downton Abbey », Matthew propose à Lady Mary dans la neige – plus de romance est impossible!

« Chilling Adventures of Sabrina » – « Le rêve d’une nuit d’hiver »

Un nouvel ajout aux épisodes de Noël est le spécial d’hiver pour la série de redémarrage de Netflix « Chilling Adventures of Sabrina ». Pour les Spellmans, les jours de fête sont littéralement ensorcelés – y compris les mauvais pères Noël et les traditions de sorcières pour le solstice d’hiver.