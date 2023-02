Tim Allen confirme son retour en tant que Buzz Lightyear dans Toy Story 5

Disney

C’est officiel: Histoire de jouets 5 est passe. Il a été révélé que trois suites majeures sont actuellement en développement chez Disney, et une cinquième Histoire de jouet est parmi eux aux côtés Zootopie 2 et Congelé 3. Alors que les quatre films précédents ont tous connu un grand succès, cela peut encore surprendre certains fans que Histoire de jouets 5 entre en production, le quatrième volet semblant clôturer l’histoire de manière assez concluante.





Dans tous les cas, les jouets reviennent, et cela inclura les mêmes vieux fans de Buzz Lightyear que les fans ont appris à connaître dans les quatre premiers films. Après l’annonce de la nouvelle, Tim Allen prendre à Twitter pour poster une image de Buzz Lightyear et parler de son retour dans le rôle. Cela confirme qu’Allen est de retour en tant que Buzz, et cela semble également mettre fin officiellement à la spéculation selon laquelle il en avait totalement fini avec ce personnage.

Le tweet d’Allen dit : « A bientôt Woody, tu es un étrange petit homme triste et tu as ma pitié. Et c’est parti pour le numéro 5 ! Vers l’infini et au-delà ! »





Tim Allen revient au rôle avec la course de Chris Evans probablement déjà terminée

L’une des raisons pour lesquelles les fans ont peut-être pensé que le temps d’Allen dans le rôle de Buzz Lightyear était terminé était que de grands changements avaient été apportés au personnage suivant. Histoire de jouets 4. L’année dernière, Buzz était la vedette de son propre spin-off sans lien, Année-lumièremais cette version de Buzz n’était notamment pas la figurine articulée offerte à Andy dans Histoire de jouet. Au lieu de cela, le film a été présenté comme un film Buzz Lightyear dans l’univers, le genre qui aurait inspiré la ligne de jouets qui a créé la version plus familière de Buzz.

Dans ce film, Chris Evans a exprimé Buzz Lightyear. Même avant la sortie du film, cette décision avait suscité la controverse, car de nombreux fans s’étaient tellement habitués à entendre Allen comme la voix de Buzz. Même avec le film suivant une version différente de Buzz, la déconnexion était là, et cela a peut-être contribué à Année-lumière bombardement au box-office. Les lacunes du film ont probablement tué tous les plans provisoires qu’il aurait pu y avoir à faire Année-lumière 2et peut-être que cela a également conduit Disney à inverser sa trajectoire et à retourner à l’ancien puits avec le Histoire de jouet la franchise.

Histoire de jouets 5 n’a pas encore de date de première fixée.