Critique de Culpa Mía: le film Prime Video est un reflet passionnant de l’amour interdit, de la violence et de ses conséquences

Adapter un livre qui a déjà attiré des milliers de fans à travers le monde n’est pas une tâche facile, mais Première vidéo et toute son équipe y sont parvenus avec Ma faute. L’écriture de Mercedes Ron est arrivée sur la plateforme aujourd’hui au format filmoh, même s’il y a quelques différences, la production a réussi à capturer l’essence de ce passionnant histoire pleine de passion, d’action, d’amour interdit et de violence.

Protagonisée par Nicole Wallace et gabriel guevara, Ma faute suit l’histoire de Noah (Wallace), une jeune femme qui vit seule avec sa mère, Rafaella (Marta Hazas), mais quand elle se marie, elle est forcée de déménager chez son riche mari, William Leister (Iván Sánchez). Là, Noah rencontre Nick (Guevara), son demi-frère et, malgré le fait qu’au début leur relation soit épuisante et stressante, peu à peu l’amour s’empare d’eux.

C’est à ce moment que commence une histoire passionnante et captivante. Économisant les différences qu’il a avec le livre, qui est beaucoup plus détaillé dans certains aspects, Prime Video a parfaitement capté l’adrénaline de cette intrigue. Bien qu’ils aient également réussi Nicole Wallace et gabriel guevara avec leur chimie indéniable devant et hors caméra. Les acteurs, qui se connaissent depuis des années, sont une combinaison parfaite de, en termes simples : le mauvais garçon et la fille diligente qui veut le sauver de tous ses maux.

En tout cas, qui a fini par la sauver, c’est lui et non pas dans un sens métaphorique, mais vraiment. Parce que? juste parce que Ma faute Il a ce côté dans lequel, en plus de dépeindre une histoire d’amour interdit, de mauvaises décisions et beaucoup de croissance émotionnelle pour les deux protagonistes, il reflète également durement la violence physique et le traumatisme émotionnel que cela peut laisser derrière lui.

Pendant le film, Noah est présentée comme une fille forte, autonome et très capable d’affronter Nick malgré tout ce que cela implique. Et c’est un excellent travail qu’il fait Nicole Wallace lors de la représentation de cette personnalité de son personnage. Cependant, sous certains aspects, ses pires traumatismes ressortent au grand jour puisque, après avoir subi des actes de violence familiale, il y a des choses qu’il ne veut pas répéter.

C’est pourquoi, lorsqu’ils deviennent évidents, Nick est le seul à pouvoir sauver Noah de tous ses maux. C’est ainsi que se reflète non seulement le grand travail de Nicole Wallace dans le portrait d’une personne traumatisée, mais forte grâce à ces mauvaises expériences, mais aussi celle de gabriel guevara en jouant un mauvais garçon tenté, mais avec ses propres faiblesses.

De plus, la réalité est qu’entre eux ils forment un duo explosif et différent. Bien sûr, la somme d’Iván Sánchez, Marta Hazas, Víctor Varona, Iván Massagué et Fran Berenguer a été un complément parfait pour faire briller l’histoire principale avec un environnement en fonction du développement de l’intrigue.

Mais, bien sûr, ce développement de chaque personnage n’aurait pas été possible sans le scénario fluide, audacieux et risqué dont il dispose. Ma faute. Bien que oui, c’est un film basé sur un livre, il a aussi parfois pris sa propre perspective. Par exemple, chaque scène de violence est si parfaitement scénarisée et dépeinte qu’elle semble même réelle, elle parvient à émouvoir et dans une certaine mesure à attrister le spectateur.

En fait, il m’est arrivé la même chose. Dans mon cas, j’ai apprécié les images d’une autre vision : en tant que personne ayant subi des violences. Reconstruire une vie après de tels traumatismes n’est pas facile, c’est pourquoi il m’a été si facile de sympathiser avec Noah, avec Gabriel et tous leurs drames. Cela, en effet, au-delà des grandes performances, est réalisé avec un scénario sublime comme celui de cette production.

Bien sûr, je dois dire qu’au-delà du travail impeccable derrière cette cassette, à plusieurs reprises c’est devenu une histoire clichée, mais supportable. C’est précisément parce qu’il sait combiner la romance interdite classique avec l’action, le drame et, bien sûr, la musique spectaculaire qui le rend encore meilleur.

Et, malgré le fait qu’il m’a rappelé, plus d’une fois, les scènes typiques de Rapides et furieuxavec leurs groupes, leurs carrières et toute la mise en scène de chaque instant, Ma faute il a un goût qui lui est propre, étant un cocktail narratif passionnant et convaincant. Servie au rythme de la musique urbaine, la meilleure amie des générations actuelles, cette production est impeccable pour apprendre à gérer la colère, comprendre les romances interdites et, bien sûr, les traumatismes émotionnels de la violence.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?