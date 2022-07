Amor & Gelato : où le film Netflix a été tourné

Netflix

Netflix vient de sortir un nouveau film romantique : Amour & Gelato montrant les endroits les plus imposants d’Italie. Mais quels sont-ils ? On vous dit !

©IMDBSusanna Skaggs dans Love and Gelato

Il y a quelques jours à peine, Netflix a lancé, dans le monde entier, Amour & Gelato, l’un des films romantiques les plus regardés ces dernières semaines. Le film a attiré des milliers de fans à travers le monde pour son intrigue unique et sa belle façon de montrer l’Italie. Eh bien, dans ce pays, la majeure partie de l’histoire se déroule dans laquelle se reflètent les meilleures traditions, ainsi que ses endroits les plus merveilleux.

Amour & Gelato Il a fait sensation sur Netflix et continue d’ajouter des vues dans le top 10. En effet, il cumule actuellement 25 790 000 heures de visionnage et occupe la quatrième place du classement mondial. L’histoire d’amour et de dépassement de Lina (Susanna Skaggs) était captivante. C’est parce qu’elle est une jeune femme obsédée par l’étude et la perfection, mais quand elle arrive en Italie, tout change.

C’est pour ça que Amour & Gelato Cela a non seulement captivé les fans du genre romantique, mais aussi ceux qui voient l’Italie comme un grand refuge, tout comme cela est arrivé au protagoniste. Pour cette raison, de Spoiler, nous vous révélons où ce long métrage a été tourné qui a fait le tour du monde dans le pays susmentionné. Rencontre-les.

+ Où Amor & Gelato a-t-il été filmé :

La majeure partie de l’histoire se déroule en Toscane, une région du centre de l’Italie dont la capitale est Florence, connue en italien sous le nom de Firenze. Apparemment, c’est là qu’une grande partie de la bande a été filmée. En fait, la Commission du film de Toscane a été un participant et un grand soutien pour pouvoir obtenir les coins les meilleurs et les plus connus de la région.

Parmi eux se trouvent le Ponte Vecchio, la Piazza Santa Croce, le marché de Sant’Ambrogio, les jardins de Boboli, la Piazza San Pier Maggiore, la cathédrale de Santa Maria del Fiore, Borgo Santi Apostoli, le cimetière de la Porte Sante et la Piazzale Michelangelo. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le casting a également visité Rome capturant la beauté de structures incomparables telles que la fontaine de Trevi ou le Colisée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂