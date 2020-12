Mise à jour de GTA Online Cayo Perico: vous pouvez acheter ces 2 nouveaux véhicules maintenant

Qui a publié la semaine dernière Mise à jour de Cayo Perico à GTA en ligne avait de nouveaux véhicules dans les bagages qui ont été directement déverrouillés et peuvent être achetés par vous depuis lors. Mais les dataminers ont déjà le code du jeu lorsque la mise à jour est publiée minutieusement fouillé et découvert tous les véhicules qui seront débloqués pour le mode multijoueur de « GTA 5 » dans un proche avenir.

Exactement une semaine plus tard, Rockstar a sorti les deux premiers de ces véhicules lactés. Dans les lignes suivantes, nous vous présentons ces deux nouveaux véhicules plus en détail.

le Dinka Veto Modern est à côté de ça Dinka Veto Classique le deuxième go-kart que vous pouvez acheter dans « GTA Online ». Les particularités ici sont le faible poids, la très bonne traction et la forte accélération. Si vous souhaitez vous rendre d’un point A à un point B en peu de temps dans le quartier animé de Los Santos, nous ne pouvons vraiment que recommander un tel kart. Comparé à d’autres véhicules, vous n’avez pas à payer beaucoup d’argent pour cela.

La supercar Grotti Itali RSX se sent chez lui dans les interminables rues du comté de Blaine, car c’est là qu’il peut réaliser son plein potentiel. Pour un prix assez élevé, l’Itali RSX est une voiture de sport qui a une très bonne traction, une forte accélération et une vitesse de pointe impressionnante. Le seul point négatif à mentionner est la performance de freinage médiocre. Si vous devez fuir rapidement quelque part, alors ce véhicule est exactement le bon choix!

Remarque: Si vous souhaitez acheter l’Itali RSX au prix d’achat de 2598750 dollars GTA, vous devez aider à ramener Moodymann au Music Locker en tant que président VIP, PDG ou MC.

