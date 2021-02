Une étude révèle que Netflix est la marque la plus populaire d’Amérique latine

Netflix faisait partie des exceptions de 2020 et a grandi à un rythme accéléré au milieu de la crise des coronavirus. La société de streaming a terminé avec 203,7 millions d’abonnés et prévoit d’augmenter son nombre d’ici 2021. Son bon moment se reflète dans le monde entier et surtout en Amérique latine, où vous prévoyez d’investir avec un siège social au Mexique. L’entreprise de Reed Hastings n’a pas tort de parier sur la région car Une étude récente a révélé que leur marque est la plus populaire dans la zone au-dessus des monstres comme Google et Amazon. Impressionnant!

Netflix est la marque la plus populaire d’Amérique latine

Le cabinet de conseil britannique Financement des entreprises a publié la liste des entreprises les plus recherchées de la planète tout au long de 2020. Pour effectuer les mesures, il a utilisé l’outil Planificateur de mots clés Google, ce qui lui a permis d’identifier les entreprises les plus populaires au monde.

Cliquez ici pour agrandir



Tandis que Google est la marque qui mène le classement dans plus de pays (100) et Amazone est celui qui a le volume de recherche le plus élevé (192 548 485 recherches), en Amérique latine la tendance change notamment: Netflix est roi du Mexique à l’Argentine, à l’exception de la Guyane, du Belize et du Suriname.







Selon l’analyse, un latino-américain sur dix utilise le service de streaming au moins une fois par mois et il est probable que le public de la région augmentation de 54% à 48 millions d’abonnés d’ici 2025. La plateforme a compris cet avantage dont elle dispose dans la région et c’est pourquoi prévoit d’investir 300 millions de dollars pour en moyenne 50 titres originaux au Mexique.

Netflix est également populaire dans des pays comme Pologne, Roumanie, Estonie, Arabie saoudite, Grèce, Turquie et Afrique du Sud. Pour produire les cartes, le bureau d’études a également précisé qu’il utilisait des classifications de sources telles que Forbes, Financial Times, GameDesigning.org, BrandDirectory, ICT Buzz, FashionUnited et WorldAtlas.