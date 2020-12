Mise à jour de GTA Online Cayo Perico: Comment trouver le monstre du Loch Ness (Easter Egg)

Ces immenses mondes de jeu de Red Dead Redemption 2 et GTA 5 vous invite à être exploré en profondeur. Après tout, Rockstar a d’innombrables Secrets et œufs de Pâques intégré, ce qui intensifie considérablement l’envie d’explorer – des mystérieux ovnis aux extraterrestres sous une couche de glace en passant par un mystérieux squelette sur le fond marin.

Là GTA en ligne sur la base de la carte de « GTA 5 », les joueurs peuvent se défouler en multijoueur et faire de nombreuses découvertes. Avec le récemment publié Mise à jour de Cayo Perico Des œufs de Pâques supplémentaires ont été ajoutés à «GTA Online» que vous aimeriez découvrir. Cela comprend, entre autres le monstre du Loch Ness, que vous pouvez voir avec chance sur la côte de la nouvelle île Cayo Perico. Dans les lignes suivantes, nous expliquerons exactement comment cela fonctionne.

Le monstre du Loch Ness dans GTA Online

Le nouveau braquage vous permet d’entrer dans l’île privée du baron de la drogue « El Rubio » pour voler des documents importants. Mais vous devez absolument vous donner suffisamment de temps pour explorer l’île, car vous trouverez votre chemin à travers la découverte de Évasion, points d’accès et autres points intéressants Non seulement la finale du vol a été beaucoup plus facile, mais vous pouvez également découvrir l’un des œufs de Pâques les plus cool du jeu.

Vous en aurez un avant-goût à la fête sur la plage de « El Rubio ». Ici vous en rencontrerez un non loin du festival Sculpture de sable de Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness. C’est une indication que Nessie peut apparaître sur la côte de Cayo Perico.

Prenez une photo de la sculpture et envoyez-la à Pavel, votre capitaine de sous-marin, qui répondra par radio à votre découverte. Pavel y réfléchit un instant, mais ensuite il est sûr que Nessie ne nagerait jamais aussi loin au sud.

Vous pouvez donc trouver Nessie dans GTA Online

Pour prouver le contraire, vous devez jouer les finales de Heist très soigneusement. Ici il y a différents lieux au début du raid et pendant que vous quittez l’île où le monstre peut apparaître. Avec beaucoup de chance, vous ne pouvez observer le monstre marin qu’à distance. Si vous vous approchez de l’être, il disparaît aussitôt, tandis que Pavel commente une fois de plus la situation. Apparemment, Nessie est un vieil ami de Pavel.

Ce qui se cache exactement derrière cette histoire et cette amitié intéressantes, Rockstar ne l’a apparemment pas encore révélé, mais peut-être qu’il y a plus d’indices dans « GTA Online » qui en révèlent plus sur le monstre du Loch Ness et comment Pavel le sait.

Voici à quoi ressemble le monstre du Loch Ness de loin

Certains joueurs ont eu l’opportunité (probablement un bug) de se rapprocher de l’être et de le regarder de plus près sans qu’il disparaisse à nouveau. De toute évidence, il s’agit d’un accessoire simple qui n’a pas de sons ni d’animations et que Rockstar n’a intégré que comme un œuf de Pâques cool, sans forcer de signification plus profonde. Mais qui sait?

Si vous voulez obtenir le pistolet Perico doré pendant le vol, vous devriez lisez notre explicationce que vous devez faire pour cela.

Avez-vous déjà vu Nessie? Écrivez-nous votre rencontre avec le monstre du Loch Ness dans les commentaires et où cela s’est passé.

