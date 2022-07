Les scénaristes de Last of Us ont livré un nouveau jeu de survie avec des anomalies de STALKER

Les créateurs des jeux populaires The Last of Us et The Last of Us 2 ont montré à leur nouveau jeu de survie post-apocalyptique qu’ils voulaient faire quelque chose de plus qu’un simple jeu.

Les fans ont remarqué la similitude des anomalies dans le jeu avec les anomalies des jeux STALKER.

Des vétérans de l’industrie du jeu, dont les développeurs de The Last of Us, The Last of Us 2, Days Gone et Uncharted : Golden Abyss, ont fondé un nouveau studio.

Ils l’ont nommée Liithos. Le premier projet de la société était le jeu Ashfall (Ashfall). Les événements se développeront dans le futur, des centaines d’années après notre époque.

Le réchauffement climatique a entraîné une série de catastrophes naturelles, notamment des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Ils ont détruit la civilisation et des anomalies sont apparues sur toute la Terre, de mystérieuses sources d’énergie destructrice, qu’ils ont appelées Empreintes.

Les restes de l’humanité ont fait irruption dans les Enclaves et ont commencé une guerre sans fin pour les territoires.

Dans Ashfall, l’histoire commencera sous la forme d’une action cinématique solo familière aux joueurs en mettant l’accent sur la narration.

Au fur et à mesure de sa progression, il évolue vers un projet multijoueur global avec des composants PvP et PvE. Dans le même temps, les développeurs avaient initialement prévu de transformer le jeu en une franchise média.

Avant même la sortie du jeu, il y aura une bande dessinée qui sera le début de l’intrigue d’Ashfall.

Les créateurs de l’action travaillent également avec des blogueurs, des streamers, des musiciens et des artistes pour créer une variété de nouveaux contenus à travers l’univers. Tous les médias seront fusionnés pour compléter et étendre le jeu.

Une autre caractéristique d’Ashfall sera l’utilisation du réseau Hedera, qui est analogue à la blockchain. En conséquence, les joueurs pourront changer et vendre des objets uniques extraits et créés dans le jeu.

Ashfall sortira sur PC et consoles, mais les développeurs ont décidé de ne pas encore annoncer l’année de sortie.