Les photos de Noël de Nicki Minaj incluent Kenneth Petty et beaucoup de Chanel

Nicki Minaj a été gâté avec beaucoup de prezzies Chanel pour Noël.

Nicki Minaj a été définitivement gâtée par son mari ce Noël parce que la nouvelle mère vient de montrer les décorations de sa famille, qui comprenaient un arbre extravagant, jouant à la maison avec des dizaines de boîtes de Chanel, Tiffany & Co., et plus encore. La rappeuse élève en privé son nouveau-né avec Kenneth Petty, le monde attend toujours de voir des photos de leur petit. Alors qu’ils profitent de leur premier Noël avec leur bébé, le couple a gardé leur fils dans son berceau et a montré leurs incroyables décorations dans leur salon. À première vue, le Père Noël a été très généreux cette année. Malgré la pandémie qui a tout gâché pour nous cette année, le Père Noël est toujours descendu de la cheminée de Nicki avec un tas de friandises de ses marques de créateurs préférées, notamment Chanel, Tiffany & Co., et plus encore. «Joyeux Noël», a écrit le rappeur multi-platine sur Instagram. Leur arbre suit un thème blanc et bleu, qui peut avoir quelque chose à voir avec son bébé nouveau-né. Les acclamations de Noël affluent dans les foyers du monde entier ce matin, de nombreuses personnes se réveillant et partageant leurs propres expériences sur les réseaux sociaux. La publication de Nicki a été commentée par Chloe x Halle, La La Anthony, Young MA, TS Madison, Jasmine Masters et d’autres stars.

Dimitrios Kambouris / Joyeux Noël à Nicki Minaj, la reine et à tous les autres célébrant aujourd’hui! Si vous recherchez la liste de lecture de vacances idéale pour vous faire découvrir, consultez la nôtre ici.