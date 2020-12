« Alita: Battle Angel »: Robert Rodríguez pense que Disney fera la suite

Depuis que « Alita: Battle Angel » est sorti en salles au début de l’année dernière, les fans du film attendent de voir une suite se réaliser. Après tout, le film se prépare à plus d’histoires à l’avenir.

Le seul problème avec cela est le visage que le film n’a pas exactement mis le feu au box-office, et il en a coûté assez pour le produire en premier lieu. Il semble que Alita n’aura pas de deuxième film, mais le réalisateur Robert Rodríguez garde espoir en soulignant toutes les différentes ressources que Disney a à offrir.

« Je pense que tout est possible », a déclaré Rodriguez à Forbes lors d’une récente interview. «Disney a acheté Fox et ils ont Disney +, donc ça vaut la peine de discuter. Je sais que d’autres personnes aimeraient en voir une autre et j’aimerais en faire une autre. «