Miranda Cosgrove révèle ce que font les personnages iCarly lors du redémarrage

Smartbox Soin avec aromathérapie pour un moment de détente rien que pour soi Coffret cadeau Smartbox

Depuis plus de 40 ans, les esthéticiennes Mary Cohr s’engagent à rendre les femmes plus belles avec des techniques de soin exclusives. Venez en profiter lors d’1 rituel innovant de 30 à 45 minutes. Choisissez parmi une sélection de modelages, gommages et plus encore, puis laissez-vous aller entre les mains d'expertes en beauté. Chaque prestation est réalisée avec des produits aux actifs naturels de plantes : sans OGM, sans paraben ni filtres chimiques et aux parfums dermo-compatibles avec votre peau. De l’aromathérapie qui vous offrira un véritable moment de bien-être et de détente totale !