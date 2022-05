La star de Batwoman, Javicia Leslie, réagit à la campagne d’affichage des fans pour sauver la série

Suite à l’annulation de Batwoman à The CW, les fans de la série ont plutôt mal pris la nouvelle et ont immédiatement lancé une campagne pour sauver la série et avoir le tout Batwoman série déplacée vers HBO Max. Cela a inclus des hashtags de médias sociaux sur plusieurs plates-formes et a même conduit un groupe de fans à louer un panneau d’affichage pour faire passer leur message. En plus d’attirer l’attention dans la ville, le panneau d’affichage a également attiré l’attention de Batwoman elle-même, Javicia Leslie, qui s’est rendue sur son propre compte Twitter pour reconnaître la réponse des fans à l’annulation de l’émission.

Batwomande même que Légendes de demain, a été étonnamment annulé par The CW malgré le fait qu’ils soient à la fois de bons interprètes et les favoris des fans sur le réseau. La série a connu un certain nombre de changements depuis ses débuts, la première saison étant centrée sur Kate Kane, jouée par Ruby Rose, mais après le départ de Rose de la série, l’attention s’est portée sur le personnage de Ryan Wilder, qui a repris le Batwoman manteau après la disparition de Kane. Depuis lors, Leslie est devenue populaire auprès des fans de la série, et cela est devenu évident depuis l’annonce qu’il n’y aura plus d’épisodes à venir sur The CW.

Ce n’est pas la première fois que Leslie parle d’elle Batwoman fans et à quel point ils ressentent le personnage, surtout quand elle est entrée dans le rôle. Auparavant, elle avait déclaré à ComicBook.com :

« Je pense que les fans m’ont le plus surpris, honnêtement. J’ai fait d’autres projets, mais je pense que les fans de super-héros sont complètement différents. Et ceci, en particulier, est différent parce que cela n’a pas encore été fait. Les fans sont donc uniques. Ils sont spéciaux. Ils sont hardcore parce qu’ils se sentent représentés. Ils roulent ou meurent. Je me souviens quand j’ai commencé ça, j’avais peur, parce que je savais que nous entrions dans un monde qui n’avait pas encore vraiment vu ça , et je craignais que les fans d’origine ne soient bouleversés par le changement et le changement. Et ne vous méprenez pas, il y en avait quelques-uns qui l’étaient. Mais c’était bizarre, car beaucoup de choses sont restées, et d’autres sont arrivées Et puis c’est devenu ce beau mélange où il ne s’agissait pas de race. Il ne s’agissait pas de ceci, il ne s’agissait pas de cela. C’était juste à propos de ce personnage dope, ce personnage dur à cuire, ce personnage imparfait. faire partie de cela a été tellement amusant.

Warner Bros. pourrait-il tirer un tour Marvel / Disney avec Batwoman?





La CW

Il y a actuellement beaucoup de choses dans l’air à la fois sur The CW et ses émissions. Plus tôt cette année, la rumeur disait que The CW était potentiellement mis en vente par WarnerMedia et suite à la fusion avec Discovery, il y a clairement beaucoup de changements à venir de cette fusion. L’annulation de deux émissions de DC à un moment où Warner Bros. tente d’étendre son contenu HBO Max semble très similaire à ce que Marvel Studios a fait avec ses émissions Netflix.

Tandis que Casse-cou, Jessica Jones et al ont maintenant été ajoutés à Disney +, il n’y a aucun moyen de dire si Warner Bros. prévoit de faire de même avec Batwoman et autre Arrowverse montre, surtout quand ils viennent de commander plusieurs autres séries DC. Cela renforcerait certainement leur contenu en streaming lorsque la concurrence entre les plates-formes devient vraiment une bataille pour conserver et développer les abonnés.





Tout cela sera évidemment résolu avec le temps, mais pour l’instant, Batwoman les fans ne permettront pas à la série de s’éclipser tranquillement dans le noir et si la série passe à HBO Max, ils la compteront certainement comme une autre victoire des fans contre Warner Bros.





