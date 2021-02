Spider-Man 3 Cast partage ses premières images, plusieurs titres et de nouveaux logos

La star de Spiderman, Tom Holland, et son FoS [Friends of Spiderman], Ned alias Jacob Batalaon et MJ alias Zendaya ont publié aujourd’hui trois images différentes de la troisième tranche de MCU Homme araignée. Mais ce n’est pas ça; les membres de la distribution ont fouillé les spéculations des fans et ont révélé le (s) titre (s) de Spider-Man 3. Mais probablement, ce n’est qu’une blague.

Les trois titres Tom Holland, Zendaya et Jacob révélés sont respectivement Spiderman: Phone Home, Spiderman: Home Slice, Spiderman: Home Wrecker. Spiderman 3 tourne actuellement à Atlanta et devrait sortir en salles plus tard cette année, si tout va bien.

Le film est le troisième passage solo de Holland chez le robot d’exploration du Web au sein du MCU, qui a déjà gagné beaucoup de succès en raison des confirmations de casting. Le film verra le retour des méchants des anciennes franchises Spiderman avec Jamie Foxx reprenant son rôle d’électro, tandis qu’Alfred Molina se joint en tant que Dr Octopus. Le film mettra également en vedette Benedict Cumberbatch, reprenant son rôle de docteur Stephen Strange des films précédents du MCU. Les trois premières images révélées par la star font légèrement allusion à la présence de Strange dans le film alors que les personnages des images semblent se trouver dans un sanctum sanctorum.

Le premier regard révèle également le nouveau look de Ned de Jacob Batalon, qui a perdu 54 kg pour se préparer à son rôle dans le troisième opus. Il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait devenir maléfique dans celui-ci, endossant le manteau de son alter ego, le Hob-Gobelin. Il n’y a pas eu de confirmation officielle à cet égard, mais même un petit clin d’œil à cela rendrait les fans gaga dans les théâtres.

Le film est en pourparlers avec le fandom car il pourrait éventuellement introduire les multivers au sein du MCU (si WandaVision ne le fait pas en premier). Le retour de Foxx et Molina a laissé entrevoir ce retour. Il est possible que les trois titres différents représentent les trois versions de Spiderman, se heurtant et collaborant dans un même long métrage. Cependant, en ce qui concerne les commentaires sur les trois publications Instagram, les fans ne prennent ces titres que comme une blague.

C’est probablement ainsi que Marvel prévoit de conserver le battage médiatique autour du film. Les discussions sur la division cinématographique de MCU ont récemment été réduites en raison du fait que Marvel a constamment retardé la sortie de ses films de phase 4 qui commenceront par Veuve noire. Et le brouillard autour des films Marvel Phase 4 se densifie à mesure que le studio fait avancer ses entrées Disney + beaucoup plus rapidement que prévu. WandaVision se terminera dans deux semaines, et Le faucon et le soldat de l’hiver commencera à diffuser juste après. Feige n’a pas encore révélé si le studio prévoit une version VoD pour Veuve noire, et par conséquent, le sort du film reste inconnu.

Quel que soit le scénario avec le Spiderman 3 c’est que nous attendons avec impatience qu’il fasse sa sortie en salles. Compte tenu de tous les détails qui ont refait surface à cet égard, ce sera le film le plus important jamais réalisé dans l’univers cinématographique Marvel. Et j’espère que les efforts de Spider-Man de Tom Holland s’étendraient plus loin que ce long métrage au sein du MCU.

Spiderman 3 sortira cette année le 17 décembre. Le film est réalisé par Sam Raimi et mettra en vedette Tom Holland, Jacob Batalaon, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx et Alfred Molina dans des rôles de personnages centraux.

