Red Hat et Lenovo veulent “ faire évoluer Linux ” en tant que système d’exploitation pour ordinateur portable

Le premier ordinateur portable Lenovo destiné aux consommateurs avec Fedora est disponible à l’achat, avec plusieurs autres à venir avec Fedora, RHEL et Ubuntu. Pour célébrer cet exploit, Christian Schaller, responsable principal de l’ingénierie logicielle de Red Hat, a écrit un article de blog énorme et résolument effusif concernant ces nouveaux ThinkPads alimentés par Fedora. Schaller résume également les efforts antérieurs de Red Hat pour faire avancer Linux, et taquine quelques choses intéressantes sur la feuille de route des ordinateurs portables.

Schaller ne perd pas de temps à souligner pourquoi la nouvelle initiative Linux de Lenovo – des années en cours d’élaboration – est un gros problème.

«Il s’agit d’une collaboration unique entre le plus grand fabricant d’ordinateurs portables au monde et la plus grande société Linux au monde», déclare Schaller. «Ce que nous faisons ici n’est pas seulement un effort minimal d’activation du matériel, mais un effort concerté pour faire évoluer Linux en tant que système d’exploitation pour ordinateur portable et le faire d’une manière open source appropriée.»

C’est un plan ambitieux et je suis là pour cela.

Dans mon récent entretien avec Mark Pearson de Lenovo (intégré ci-dessous), j’ai eu le sentiment que l’entreprise voulait vraiment traiter Linux comme un citoyen de premier ordre, et mon expérience avec le ThinkPad P53 me semble être une étape confiante vers la réalisation de cette réalité.

Comme je l’ai déjà mentionné, Lenovo ne se contente pas de gifler Fedora Workstation sur ces systèmes.

«Lenovo s’est assuré que tous ses fabricants de composants intensifient leur prise en charge Linux et nous avons travaillé avec eux pour les aider à commencer à écrire des pilotes pour Linux ou en les aidant à ajouter une infrastructure à laquelle ils pourraient brancher leur matériel», déclare Schaller.

Une partie de cette infrastructure est LVFS – Linux Vendor Firmware Service – qui garantit aux clients que le micrologiciel mis à jour est fourni non seulement pour l’ordinateur portable, mais aussi pour ses composants tels que le capteur d’empreintes digitales.

Si vous vous êtes déjà senti snobé par un achat de PC parce que vous avez découvert que certains de ces matériels n’étaient pas du tout pris en charge sous Linux, vous comprendrez sans aucun doute l’importance de ce qui précède.

Schaller a également décrit les travaux antérieurs (Wayland, Pipewire audio) et une liste des améliorations futures en cours de développement par Red Hat et Lenovo, dont deux sont les bienvenues:

Amélioration des fonctionnalités de gestion de l’alimentation pour maximiser les performances et la durée de vie de la batterie

Prise en charge de la détection des tours (qui garantit que l’ordinateur portable ne fonctionnera pas trop chaud, en partie en régulant la force des composants tels que les antennes radio)

Schaller termine la première moitié de son article sur une note audacieuse, assurant aux clients potentiels que l’achat d’un ordinateur portable Lenovo avec Fedora leur procure un excellent système et soutient «nos efforts pour faire passer Linux au niveau supérieur, ce que je pense que nous sommes vraiment le seul Fournisseur Linux avec la capacité d’échelle et d’ingénierie nécessaire. »

