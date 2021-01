Petite amie de Francesca Farago: Qui est Demi Sims?

Suite à son rôle dans l’émission de télé-réalité Netflix 2020 Trop chaud pour le manipuler, Francesca Farago est tombée sous les yeux du public.

Farago est réputée pour sa beauté; et depuis qu’elle s’est séparée de son costar Harry Jowsey, le statut relationnel du modèle a fait l’objet de larges spéculations.

Elle a été liée à de nombreuses personnalités publiques, notamment Bachelorette l’ancien Jef Holm et la controversée YouTuber Tana Mongeau.

La superbe star a récemment révélé sa nouvelle romance avec Demi Sims, une personnalité de la télévision de 23 ans originaire d’Essex.

Qui est la petite amie de Francesca Farago, Demi Sims?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle relation de Francesca Farago.

C’est une autre star de la télé-réalité.

Les Sims ont rejoint le casting de l’émission de télé-réalité britannique Le seul moyen est l’Essex en 2018, aux côtés de ses frères et sœurs plus âgés, Chloe et Charlie Sims.

Elle a également été présentée lors de la septième saison de Les célébrités vont aux rencontres en 2019.

Sims est également un influenceur des médias sociaux. Elle modèle sur Instagram et a travaillé comme maquilleuse et ambassadrice de la marque pour de nombreuses entreprises de vêtements et de maquillage.

Elle défend l’acceptation.

Sims est devenue bisexuelle à l’âge de 19 ans et a parlé de ses difficultés avec son identité au cours des années précédentes. Dans une interview en direct avec l’activiste Vas J Morgan, elle a déclaré aux fans: « Il n’y a rien de mal à être différent. »

En 2019, Sims a révélé qu’elle était affectée par le vitiligo, une maladie qui provoque une pigmentation inégale de la peau. Elle a conseillé à son public Instagram de «rester fidèle à soi-même et de ne pas cacher ce qui vous rend différent».

Ils parlent depuis un moment.

Les fans ont commencé à spéculer sur une romance entre les deux femmes plus tôt ce mois-ci, alors qu’ils laissaient un barrage de commentaires amoureux sur les publications Instagram de l’autre.

«Vous êtes bébé parfait», a écrit Farago sur une photo de Sims en bikini. «Tu es à moi bébé», a répondu l’influenceur. Le 15 janvier, Francesca a fait allusion à la relation lorsqu’elle a répondu à un autre commentaire lui demandant «qui est bébé?» Le modèle a répondu en taguant simplement le compte des Sims.

Les stars de télé-réalité ont rendu public leur romance le lendemain lorsque les deux ont partagé des photos des deux s’embrassant.

Ils ont juste déterminé leur relation.

Le couple est devenu officiel le 18 janvier lors d’un joli dîner aux chandelles au Mexique.

Sims a partagé le doux moment sur son histoire Instagram, révélant que Farago avait épelé «petite amie» en pétales de rose sur la plage.

Ils emballent sur le PDA.

Demi et Francesca ont été aimées publiquement ces derniers jours, et leurs photos et leurs flux Instagram incluent beaucoup de canoodling.

Dans une vidéo, un spectateur crie aux tourtereaux de «prendre une chambre» alors qu’ils s’embrassent dans un bar mexicain.

Dans le contexte de la pandémie, il a raison!

Ils vraiment comme les uns les autres.

Demi a parlé de poétique à Francesca dans une légende d’Instagram jeudi, en disant: « Mon cœur est si plein de toi, je peux à peine l’appeler mien. »

Les deux femmes l’ont vécu lors de leur escapade tropicale, et leurs deux flux sont remplis d’embrassés ensoleillés, de tenues assorties et de repas romantiques dans des restaurants élaborés.

«Je suis la fille la plus chanceuse du monde», a proclamé Francesca.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.