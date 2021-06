Spider-Man: No Way Home La fuite d’un complot rumeur révèle le rôle clé du docteur Strange?

Un énorme Spider-Man : Pas de chemin à la maison fuite révélerait l’intégralité de l’intrigue du film et donnerait un aperçu de la façon dont le docteur Strange joue un rôle clé. La troisième entrée dans le MCU Homme araignée la franchise entrera dans les salles ce Noël. Spider-Man : Pas de chemin à la maison est sans doute le film MCU le plus attendu cette année. Une autre raison d’être excité est que Pas de chemin à la maison mettra en vedette des méchants emblématiques du passé Homme araignée des films confirmant ainsi l’existence du multivers. Alfred Molina, Willem Dafoe et Jamie Foxx sont tous prêts à reprendre leurs rôles du précédent de Sony Homme araignée films.

Benedict Cumberbatch Docteur étrange sera également vu dans le film. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Pas de chemin à la maison mettra en vedette Tobey Maguire et Andrew Garfield reprenant leurs rôles de web-slinger du précédent de Sony Homme araignée films mais cela n’a pas encore été confirmé. De nombreuses théories de fans ont tourné autour d’Internet et de nombreuses « fuites » se sont également produites. Avant de lire la suite, sachez que cette fuite signalée chez 4chan pourrait n’être rien de plus qu’une théorie de fans ou qu’elle pourrait être vraie. En tout cas, alerte spoiler ! Voilà.

Peter Parker (Tom Holland) est en fuite après les événements de Loin de la maison ainsi que les « complices » de ses « crimes » Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya). Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) à la demande de Happy accepte de les abriter au Sanctum Sanctorum. Dans le sanctuaire, Peter tombe sur une prison où les méchants Raimiverse et TASMverse sont détenus capturés. Le Bouffon Vert de Willem Dafoe manipule Peter pour les libérer et ils s’échappent dans la ville. Peter essaie de régler le désordre qu’il a créé, mais les méchants sont trop pour lui.

Strange vient à son secours et lui dit qu’ils ont besoin de plus d’aide. Ils voyagent dans le multivers pour recruter les autres Spider-Men. Tobey’s Spider-Man est marié à MJ et a une fille tandis qu’Andrew est professeur d’université. Norman Osborn de Dafoe conduit les méchants à Oscorp dans la chronologie principale du MCU pour obtenir la technologie qui permettrait d’ouvrir un portail entre les dimensions. C’est ainsi que le Sinister Six est formé, composé de Green Goblin, Doc Ock, Sandman, The Lizard, Electro et Rhino. Osborn de Dafoe se rend compte qu’il a besoin d’un noyau de puissance Stark pour ouvrir des portails bidirectionnels entre les réalités. Il prévoit de laisser tous les Spider-Men dans la réalité MCU pendant que les méchants s’échappent dans leurs mondes.

La fuite indique également que le combat principal culminant a lieu à la Statue de la Liberté, où le Spider-Man de Tobey mourra pendant la bataille. Holland et les Spider-Men de Garfield parviennent à battre Osborn et à l’empêcher d’utiliser l’appareil, mais d’une manière ou d’une autre, Ned meurt aux mains du Bouffon vert. Cela met en colère le Spider-Man de Tom et il tue presque Goblin mais Andrew Homme araignée l’arrête et lui rappelle qu’il n’est pas un meurtrier comme eux.

Ils assistent tous les deux aux funérailles de Peter (Tobey) dans le Raimiverse, puis se séparent apparemment. Les six sinistres sont à nouveau enfermés dans la prison de Strange. Dans le MCU, Peter Parker blanchit son nom avec l’aide de l’avocat Matt Murdock (Charlie Cox) mais son identité reste connue de tous. Le film se termine soi-disant avec la décision du Hollandais Peter d’honorer la mort de son ami et toutes les pertes qu’il a subies en continuant à être un héros.

Bien que cette fuite semble farfelue, elle est assez similaire à une autre fuite survenue en avril. La première bande-annonce est censée sortir bientôt et pourrait confirmer si cette fuite est authentique ou simplement fan-fiction. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à BGR.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, Docteur Strange