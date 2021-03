Milly Shapiro répond aux critiques de son apparition dans ‘Hereditary’

L’actrice connue pour son rôle dans le film horreur, ‘Héréditaire’, Milly Shapiro, a répondu aux commentaires négatifs qu’elle a reçus sur son apparence physique sur la bande.

L’actrice qui a joué Charlie Graham dans la bande d’horreur de Ari Aster, a utilisé son compte TikTok pour parler des critiques qu’il a reçues après la sortie du film en 2018.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Joaquin Phoenix pourrait jouer dans le nouveau film d’Ari Aster

« Etre dans un film et jouer un personnage qu’ils font volontairement voir dans sa pire version et que des millions de personnes le voient … Je pense que ça m’affecte mentalement, comme quelque chose qui à long terme va me foutre en l’air … je pense que ça va me foutre », a commenté Shapiro.

L’actrice « héréditaire » a commenté: « Je me souviens de la sortie de la bande-annonce et l’un des premiers commentaires portait sur la laideur avec laquelle elle me regardait. »







Vous pourriez aussi être intéressé: Bong Joon Ho a écrit une introduction sur «héréditaire» dans un nouveau livre

Le film ‘Hereditary’ suit la famille Graham, dirigée par leur mère Annie (Toni Collette), qui est en deuil après la mort de sa mère et avant que les choses ne prennent une tournure sinistre avec le sort de sa fille Charlie.