Valheim: Trouver des noyaux de surtling de 3 manières – Guide (Solution)

Surtout dans les premières heures du jeu de survie Valheim appartiennent à la Surtling des noyaux aux matériaux les plus importants et parfois les plus rares que vous puissiez trouver. Cependant, puisque cette ressource traite de choses pratiques comme Portails, Fours de fusion et Tas de charbon il est d’autant plus important d’avoir un petit stock en stock. Mais où trouvez-vous les noyaux de surtling de toute façon?

Valheim: trouvez des cœurs de surtling, voici comment ça marche – Guide (Solution)

Il existe essentiellement trois méthodes que nous aimerions maintenant vous présenter plus en détail:

Butins Chambres funéraires

Tuez les créatures Surtlings

Tuez les créatures Fulinge

Piller les chambres funéraires

Le début de ceci Guider en fait, ne font pas les surtensions elles-mêmes, même si l’on pourrait penser que ces créatures seraient la source la plus évidente de noyaux de surtling. Mais comme ils ne peuvent être trouvés que souvent à « Valheim » et selon la carte, ils sont toujours à des endroits différents, votre meilleure chance est de trouver rapidement de nombreux noyaux de surtlings par Chambres funéraires piller.

Les chambres funéraires sont souterraines Donjonsqui peut être trouvé n’importe où dans les bois, que vous soyez dans un Forêt Noire, Forêt Noire ou Forêt de plaine inondable est situé. Les entrées des chambres funéraires sont presque toujours des formations de pierre artificielle, faites par certains Squelettes être gardé. Si vous avez trouvé un tel endroit, vous êtes déjà un pas de plus vers votre désir d’avoir de nombreux cœurs de surtling.

Avant d’entrer dans les donjons, cependant, vous devez bien vous équiper. Les chambres funéraires sont constituées de couloirs très étroits qui regorgent de squelettes. Pour Combattants à distance ces lieux sont donc plutôt moins adaptés, Combattants de mêlée, surtout ceux qui en ont un signe, mais ont un net avantage ici. En portez-vous au moins un armure de cuir améliorée ou même un Armure en bronze, vous devriez avoir quelques problèmes ici, le cas échéant.

Trouvez et éliminez les surtensions

Bien sûr, ils portent leur nom Surtlings également une bonne source pour reconstituer votre propre approvisionnement de ces graines. Cependant, il est difficile de dire où vous pouvez trouver ces créatures, car leurs allées et venues changent d’une carte à l’autre, donc c’est différent pour chaque joueur. Ce que vous recherchez geysers enflammés respectivement Cratère de météorite, dans lequel les surtensions aiment rester. Ces lieux se découvrent partout dans «Valheim».

Cependant, de nombreux acteurs rapportent que les surtensions sont principalement Marais avoir rencontré. Quoi qu’il en soit, gardez les yeux ouverts sur les points qui semblent enflammés et, surtout, concentrez-vous sur la lutte contre les surtlings arc et des flèchespour ne pas courir le risque d’être incendié. Les surtlings vaincus laissent toujours tomber un noyau de surtling et un peu de charbon, ils sont donc une vraie bénédiction pour chaque forgeron.

Trouvez et tuez Fulinge

Les plus Fulinge se trouve dans le Niveaux, le dernier biome que vous devriez entrer dans l’accès anticipé de Valheim. Les Fulinge sont pour la plupart dans le Villages. Comme ces adversaires sont très forts par rapport aux biomes précédents et se déplacent toujours en grands groupes, vous devez planifier une attaque avec soin et, au mieux, procéder vous-même en groupe. De nombreux remplissages morts signifient également de nombreux noyaux de surtling, c’est pourquoi le risque en vaut la peine.

Parfois marchant dans le marais Fulinge unique autour, qui peut également être vaincu en solo, puisque ces créatures sont très rares en dehors des plaines, elles ne sont guère une source utile pour les noyaux de Surtling. Si vous découvrez un seul Fuling, vous devriez toujours le faire exploser, après tout, un seul Core est toujours meilleur que rien du tout.