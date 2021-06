Michael B. Jordan va renommer la marque de rhum au milieu d’allégations d’appropriation culturelle

L’acteur Michael B. Jordan s’est excusé mardi pour avoir nommé sa nouvelle marque de rhum après un festival des Caraïbes, qui a déclenché des allégations d’appropriation culturelle contre la star de « Creed ».

Son « rhum J’Ouvert » partage le même nom d’une célébration qui a des racines du XVIIIe siècle à Trinidad, lorsque l’île était contrôlée par des colonisateurs français qui gardaient des esclaves pour travailler dur dans les industries du sucre, du café et du coton.

La star de 34 ans de « Friday Night Lights » a déclaré qu’il comprenait le contrecoup et a promis de changer le nom du rhum.

« Je veux juste dire au nom de moi-même et de mes partenaires, notre intention n’était jamais d’offenser ou de blesser une culture (nous aimons et respectons) et nous espérions célébrer et faire briller une lumière positive », a écrit l’acteur sur son histoire Instagram mardi soir. nuit. « Ces derniers jours ont été beaucoup d’écoute, beaucoup d’apprentissage et d’engagement dans d’innombrables conversations. »

Il a ajouté: « Nous vous entendons. Je vous entends et je veux être clair que nous sommes en train de changer de nom. Nous nous excusons sincèrement et sommes impatients de présenter une marque dont nous pouvons tous être fiers. »

Le contrecoup flétri semble être alimenté par Nicki Minaj, la rappeuse et auteure-compositrice-interprète née à Trinidad et élevée à New York.

Environ six heures avant le message de Jordan, Minaj – avec 142 millions d’abonnés Instagram – a partagé un vaste post Instagram de l’artiste trinidadienne Xaria Rae Roxburgh qui a expliqué les liens qui donnent à réfléchir du festival à l’esclavage.

L’artiste de « Starships » a déclaré qu’elle était sûre que Jordan « n’avait intentionnellement rien fait qu’il pensait » offenserait ceux qui ont des racines caribéennes. Mais elle l’a toujours exhorté, « maintenant que vous êtes au courant », à « changer de nom » et à « continuer à s’épanouir et à prospérer ».

