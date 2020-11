Fortnite fournira gratuitement deux mois d’accès à Disney Plus sur les achats dans le jeu

Tendance FP12 nov.2020 10:00:48 IST

Le développeur de jeux populaire Epic Games a annoncé que les joueurs de Fortnite sont nouveaux Disney + les abonnés et faire des achats en argent réel dans le jeu auront la chance de gagner un Disney + abonnement de deux mois. Epic Games a déclaré que l’offre sera ouverte à partir du 10 novembre à 19 h HE (5 h 30 IST) et durera jusqu’à la fin de l’année le 31 décembre. Achat de V-Bucks ou achat d’argent réel en Fortnite est éligible mais «l’offre est limitée à un seul code d’offre Disney + par compte Fortnite éligible».

Il est temps de se mettre sous tension @DisneyPlus! À partir de maintenant et jusqu’au 31 décembre 2020, obtenez jusqu’à 2 mois de Disney + avec nous lorsque vous effectuez un achat en argent réel dans le jeu. Nouveaux abonnés Disney + âgés de 18 ans et plus uniquement. Certains pays uniquement, l’offre varie selon les pays. Plus: https://t.co/QdVhx4cPG9 – Fortnite (@FortniteGame) 11 novembre 2020

Prenant le Fortnite et Marvel crossover plus loin, la nouvelle offre permettra Fortnite les joueurs regardent les films Marvel Cinematic Universe via Disney + avec facilité. Le message mentionne que l’offre est strictement réservée aux joueurs âgés de 18 ans ou plus et est disponible dans des régions spécifiques. La durée de l’offre varie également en termes de lieux car en Allemagne, les joueurs n’auront qu’un mois d’abonnement gratuit.

Mentionnant que l’offre n’est pas disponible pour la France, le Japon, le Moyen-Orient, le Brésil, l’Amérique latine, la Corée, la Turquie et la Russie, Epic poursuit en déclarant que les joueurs d’Australie, d’Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, de Finlande, d’Allemagne, L’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis pourront bénéficier d’un abonnement OTT gratuit.

Comme avantage supplémentaire, Epic autorisera tous les achats en argent réel effectués en Fortnite à partir du 6 novembre à 10 h HE, y compris l’achat de V-Bucks, éligible à l’offre. Après avoir effectué l’achat en jeu, les joueurs doivent visiter fortnite.com/disneyplus et utiliser leur abonnement.

Les utilisateurs doivent accepter le contrat d’abonnement Disney + et fournir un mode de paiement valide. La publication affirme qu’une fois la période d’abonnement gratuite terminée, les utilisateurs pourront annuler leur abonnement ou payer pour un service continu.

