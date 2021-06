Le film La tour de la terreur de Disney se passe avec Scarlett Johansson

Une autre attraction de Disney reçoit le traitement cinématographique. UNE La tour de la terreur film se passe et, en plus, Scarlett Johansson (Les Vengeurs, perdus dans la traduction) est sur le point de jouer et de produire une nouvelle adaptation de l’attraction populaire du parc à thème. Cela place instantanément le projet sur le territoire de la liste A et pourrait aider à le faire avancer dans les coulisses du studio, car il est en développement depuis plusieurs années maintenant. Mais le pouvoir vedette de Johansson est peut-être le coup de pouce dont il avait besoin.

Selon plusieurs rapports, Scarlett Johansson va produire La tour de la terreur à travers sa société These Pictures, et le film est en cours de développement pour qu’elle joue également. Josh Cooley, qui a réalisé Histoire de jouets 4, écrit le scénario. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment. Cependant, l’attraction populaire des parcs Disney avait pour thème La zone de crépuscule. Reste à savoir si cet élément est toujours en place. C’est peu probable, car la situation des droits deviendrait sans aucun doute compliquée. Jonathan Lia est également à bord pour produire aux côtés de Johansson.

Il n’y a pas encore de mot sur un réalisateur. Cependant, il est dit que Disney va « viser haut ». Avec Scarlett Johansson à bord, il est facile de comprendre pourquoi. Non seulement le rôle de Johansson en tant que Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel l’a propulsée au rang de superstar mondiale, mais elle est également une actrice acclamée dont le pouvoir de star ne fait que croître. Elle a reçu deux nominations aux Oscars ces dernières années pour son travail dans Histoire de mariage et Lapin Jojo. De plus, le tant attendu Veuve noire Le film solo est sur le point de sortir en salles le mois prochain. Elle est à peu près aussi grande que possible en ce moment. Cela pourrait aider à attirer l’attention d’un réalisateur de premier plan.

Il a été initialement rapporté en 2015 que Gros poisson le scénariste John August avait lancé Disney sur un La tour de la terreur film. Il a apporté un traitement avec Jim Whitaker à bord pour produire. Les mises à jour ont été pratiquement inexistantes depuis l’annonce de la nouvelle. Ce ne sera pas non plus la première fois que l’attraction sera transformée en film. Steve Gutenberg et Kirsten Dunst ont commencé dans un téléfilm de 1997 basé sur le manège. Mais ce sera la première fois qu’il sera utilisé comme source d’inspiration pour un projet sur grand écran.

À l’origine, Disney a réussi à adapter ses attractions au cinéma avec Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Cette franchise de plusieurs milliards de dollars a encouragé le studio à tenter des adaptations similaires. Dwayne Johnson et Emily Blunt jouent dans Croisière dans la jungle, qui devrait sortir le mois prochain. Un nouveau Maison hantée Le film est également en préparation avec le réalisateur Justin Simien. Quant à Scarlett Johansson, elle joue dans Sing 2, qui sortira en salles plus tard cette année. Elle est également attachée au Petite boutique des horreurs remake, ainsi qu’une nouvelle approche Mariée de Frankenstein. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Collider.

