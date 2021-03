Mia Khalifa dit qu’être une star du porno a été la pire période de sa vie

Alex dit à Mia: «Tous ceux qui écoutent, vous pouvez ou non connaître cet événement et nous ne sommes pas ici pour parler de l’événement, mais après que cette scène porno soit devenue virale, qui était cette fille à la minute qui deviendra virale?

« Pour avoir le sentiment le plus isolant, vous êtes seul, vous avez des gens qui vous envoient des menaces de mort et votre famille à l’époque ne vous soutient pas, comment êtes-vous arrivé ici aujourd’hui? Beaucoup de gens n’auraient pas pu passer à travers cette. »

La star de OnlyFans a déclaré: « Donc, je ne sais pas où j’étais parce que c’est à peu près au moment où j’ai commencé à me dissocier et à compartimenter et à faire semblant que les choses ne se sont jamais produites au point où je n’ai pas parlé de porno pendant les trois premiers. des années après, je suis juste resté silencieux et je n’en ai jamais parlé.