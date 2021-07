Master League sera ajouté à eFootball sur PS5, PS4 en tant que DLC facultatif

Master League, le mode carrière extrêmement populaire de Pro Evolution Soccer, sera de retour dans eFootball en tant que « DLC optionnel » sur PlayStation 5 et PS4. Après un contrecoup assez robuste au cours des dernières 24 heures, Konami confirmé que le mode de création d’équipe hors ligne reviendra dans sa simulation de football gratuite, bien qu’il n’ait pas encore partagé une fenêtre de sortie indiquant quand nous pouvons nous y attendre.

Jusqu’à présent, la feuille de route du titre comprend des ligues en ligne et un gameplay croisé, mais le lancement initial – prévu cet automne – sera effroyablement dépouillé, avec seulement neuf équipes sous licence. Peut-être pour tenter de calmer les critiques, l’éditeur a annoncé le retour de Master League sur son Twitter Compte. Il a également promis que le titre profiterait « plein » de chaque plate-forme.

#eFootball Les matchs en ligne multiplateformes ™ seront encore améliorés avec un nouveau moteur et ajustés pour tirer *plein* profit de chaque plate-forme. De plus, des modes hors ligne tels que « Master League » seront vendus à l’avenir en tant que DLC en option sur tous les appareils compatibles. – eFootball (@play_eFootball) 22 juillet 2021

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Master League vous permet de gérer une équipe existante – ou nouvelle – et d’attribuer des routines d’entraînement, des éclaireurs et le développement des jeunes. L’idée est de construire une équipe imparable et de remporter le plus de trophées possible avec eux. Pour la plupart des fans de PES, c’est le mode qui engloutit la majorité de leur temps de jeu, il est donc bon d’apprendre qu’il reviendra – enfin, finalement, de toute façon.