Horoscope du jour Taureau du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple ****

Vous sentez une ombre au tableau mais vous n’arrivez pas l’identifier avec précision. Faites confiance à votre intuition. Saturne vous aidera à trouver les mots pour amener votre partenaire à se confier à vous en toute sincérité. Ce week-end sera le moment des révélations. Et ce ne sera peut-être pas aussi dramatique que ce que vous imaginiez !

Amour / Célibataire ****

Toujours connectée et hyper-sollicitée, vous ne prenez plus le temps de voir les opportunités qui s’offre à vous. Relevez le nez de votre smartphone et revenez dans la vie réelle. Cupidon encouragera ce retour à vous-même qui est indispensable pour conserver votre équilibre. Vous êtes sur le point d’entamer une nouvelle relation sur des bases saines.

Loisir *****

Une personne plus jeune va vous aider à vous détendre et à relativiser. Vous qui vous inquiétez beaucoup ces derniers temps, l’heure est enfin venu de vous relaxer ce week-end. La Lune vous rendra sereine et reposée. Restez à l’écoute de vos envies intérieures. Vous découvrirez des atouts que vous avez et que vous ne soupçonniez même pas.

Social ****

Un évènement va vous rendre plus chaleureuse et à l’écoute de vos proches. Eux qui se plaignent de votre manque de disponibilité, vous allez rattraper le temps perdu ! Vous prodiguerez de bons conseils aux êtres que vous aimez et vous les aiderez à trouver l’apaisement. Jupiter vous rendra sûre de vous et vous serez à même d’apaiser quelques tensions au sein de la famille.

