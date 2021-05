Meltdowns Over PS5, PS4 Crossplay Documents incompris

Ah, le vieux procès d’Epic Games et d’Apple frappe encore une fois! De nouvelles diapositives de feuille de calcul impliquent apparemment que Sony charge les développeurs de mettre en œuvre jeu croisé avec les plates-formes PlayStation – mais comme c’est souvent le cas avec ces légalités, ce n’est pas techniquement vrai. Vous vous souvenez peut-être qu’une clause de Resident Evil Village a enflammé Twitter il y a quelques semaines, seulement pour que la langue réelle soit totalement mal interprétée.

Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, le document fait référence à quelque chose appelé «Partage des revenus multiplateformes», et c’est essentiellement une clause qui garantit que Sony reçoit des redevances par les développeurs s’il y a un rapport disproportionné entre le temps de jeu PlayStation et les revenus globaux du jeu dans un jeu crossplay. Vous êtes toujours confus, n’est-ce pas?

Alors, imaginons que Fortnite fouette 1000000 € de V-Bucks en un mois, mais seulement 50000 € ont été dépensés via le PS Store. Cela ne représente que 5% des revenus globaux du jeu achetés via PlayStation, n’est-ce pas? Imaginons maintenant que, dans ce scénario, 75% du temps de jeu global de Fortnite était sur PS5 et PS4. Dans ce cas, l’éditeur serait tenu de payer des redevances Sony basées sur le total des revenus gagnés et la part de jeu globale de PlayStation.

Pourquoi, demandez-vous peut-être, Sony fait-il cela? Eh bien, parce que si 75% du temps de jeu de Fortnite est joué via le PSN mais que seulement 5% de ses revenus sont gagnés sur la vitrine de Sony, alors la clause existe pour protéger le détenteur de la plate-forme, car elle fournit l’infrastructure et la base de joueurs tandis que d’autres , dans cet exemple, en profiterait.

Mais disons que Fortnite génère 1000000 USD de revenus par mois et 900000 USD sont dépensés sur le PS Store. Cela représente 90% des revenus globaux du jeu. Alors, que se passe-t-il si 95% du temps de jeu global du jeu est enregistré sur PlayStation? Eh bien, dans ce scénario, les développeurs n’auraient pas à payer de redevances car cela s’inscrit dans les limites de ce que Sony considère comme équitable.

C’est une clause intéressante, mais elle a du sens du point de vue de PlayStation: si elle fournit la majorité de la base de joueurs, il va de soi qu’elle s’attendrait à une part à peu près comparative des revenus. Il convient de noter que, pour la grande majorité des gens, ils sont plus susceptibles d’acheter des microtransactions sur le système sur lequel ils jouent, nous serions donc choqués s’il y avait jamais une différence suffisamment grande entre la part des revenus et le temps de jeu pour appliquer les redevances. sur un développeur.

La façon dont cela a été encadré sur les réseaux sociaux a été trompeuse, beaucoup pensant que Sony charge les développeurs de mettre en œuvre le jeu croisé en premier lieu. D’après la diapositive, ce n’est pas le cas. Il convient également de souligner que ces documents sont datés de 2019 et que la société n’a pas encore précisé si cette clause existe toujours ou non.