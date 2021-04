Jeu de survie exclusif PS5 Frontières abandonnées sur le photoréalisme

Des jeux de survie comme No Man’s Sky et Valheim sont énormes ces jours-ci, donc Abandoned pourrait devenir un titre clé dans la bibliothèque de logiciels de PlayStation 5. En production chez le développeur néerlandais Blue Box Game Studios, la prochaine exclusivité qui sortira plus tard cette année promet un «jeu de tir de survie cinématographique et d’horreur à la première personne situé dans un environnement de monde ouvert très détaillé». Bien que le projet soit précoce, les visuels sont parfois stupéfiants dans cette bande-annonce.

«L’histoire est centrée sur Jason Longfield, qui se réveille dans une forêt étrange», lit-on dans l’article du blog PlayStation. «Abandonné et ne se souvenant pas comment il est arrivé là-bas, Jason découvre bientôt qu’il a été kidnappé et amené là-bas dans un but sombre. Se battre pour sa survie, son objectif principal est de s’échapper.

Le réalisme ciblé du titre, donc tout ce que vous faites a une conséquence. «Si Jason est essoufflé après le sprint (ou a peur), sa précision de tir en souffrira», a expliqué le directeur du jeu Hasan Kahraman. «Contrairement aux titres de tir d’action, tirer des armes dans Abandoned sera vraiment lent. Vous devrez être tactique pour survivre. »

En tant qu’exclusivité PS5, la version comprendra une prise en charge complète du contrôleur DualSense, ainsi que des fonctionnalités audio 3D. « Notre équipe est toujours en train de démêler la puissance de la PS5, mais nous avons fait des progrès incroyables jusqu’à présent », a poursuivi Kahraman. «La console nous permet de traiter une capture de mouvement de haute qualité, le tout fonctionnant à 60 images par seconde et rendu à une résolution 4K native. Nous veillons à ce que la qualité de l’environnement soit aussi proche que possible de la réalité. »

Alors que la bande-annonce est légère sur les images de jeu, Blue Box Game Studios promet de publier de nouvelles images bientôt. Cela semble certainement prometteur et est certainement au courant de ce qui est populaire en ce moment – les jeux de survie sont plus grands que jamais, après tout. En tant qu’exclusivité PS5, cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que cette annonce est un peu discrète – peut-être que sa prochaine révélation augmentera vraiment l’intérêt.