Le Colisée de Rome, site de violentes batailles de gladiateurs, pour obtenir un nouveau sol high-tech

L’ancien Colisée de Rome, la célèbre arène où gladiateurs et animaux sauvages se sont autrefois affrontés dans de violents combats, aura bientôt un nouveau plancher rétractable construit au-dessus de son centre.

« Vous pourrez marcher dessus et vous rendre au centre du Colisée, en le voyant de la même manière que les visiteurs avaient l’habitude de le faire jusqu’à la fin du 19ème siècle », a déclaré le ministre italien de la Culture Dario Franceschini lors d’une conférence de presse sur Dimanche (2 mai), . a rapporté . Les archéologues ont enlevé le dernier étage de l’arène au début du XIXe siècle, afin de fouiller et de restaurer le réseau de tunnels secrets ci-dessous, et le sol n’a jamais été entièrement remplacé, The Guardian a rapporté .

Le ministère de la Culture vient d’accorder un contrat de 22,2 millions de dollars (18,5 millions d’euros) à la société d’ingénierie italienne Milan Ingegneria pour la conception du nouveau plancher, et a annoncé que le projet devrait être achevé d’ici 2023. Les 32 300 pieds carrés (3 000 mètres carrés) le plancher sera composé de centaines de lattes de bois qui pourront être tournées pour laisser entrer la lumière et l’air dans les chambres en dessous, BBC News a rapporté .

Ce réseau de tunnels et de chambres souterraines, appelé l’hypogée, abritait autrefois des animaux sauvages, des esclaves et des criminels avant que leurs batailles ne commencent à l’étage supérieur, selon Smithsonian Magazine . Poulies, ascenseurs et rampes ont permis aux organisateurs des jeux de soulever les gladiateurs et les animaux dans différentes zones de l’arène, surprenant les spectateurs et suscitant du suspense pendant les matchs.

Bientôt, le nouvel étage pourra protéger l’hypogée des intempéries, tout en permettant à la ville d’accueillir des événements culturels à l’amphithéâtre.

« L’arène sera utilisée pour la haute culture, c’est-à-dire des concerts ou du théâtre, mais pas de spectacles de gladiateurs », a déclaré l’archéologue Alfonsina Russo, directrice du Colisée et du parc archéologique associé, a déclaré au Times en décembre 2020 .

« C’est un autre pas en avant vers la reconstruction de l’arène, un projet ambitieux qui aidera à la conservation des structures archéologiques tout en revenant à l’image originale du Colisée », a déclaré Franceschini dimanche, selon BBC News.

