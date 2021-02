Regarder «  Judas et le Messie noir  » m’a fait réaliser à quel point nous enseignons peu d’histoire des Noirs dans les écoles

Judas et le Messie noir est un film puissant – et important.

Sorti le 12 février sur HBO Max, le film suit les derniers mois de la vie du président Fred Hampton à l’Illinois Black Panther Party. Mais plus important encore, cela montre l’infiltration du FBI, par l’informateur du FBI William O’Neal, à qui on a proposé un accord de plaidoyer pour se rapprocher de Hampton et recueillir des renseignements sur lui.

Avant la sortie du film, je connaissais un peu Fred Hampton et sa disparition prématurée à l’âge de 21 ans. J’en savais aussi un peu sur William O’Neal et le chemin de vie malheureux qui l’a amené à être pratiquement contraint et utilisé par le FBI pour qu’il puisse éviter une peine de prison.

Mais je n’en savais pas assez. Et je n’en savais pas assez parce que je n’avais jamais entendu parler de Fred Hampton, ni vraiment des Black Panthers, quand j’étais à l’école publique.

Je pense que la première fois que j’ai entendu parler des Black Panthers, c’était quand j’avais 15 ans et dans ma première année de lycée. Mais même alors, les informations étaient limitées.

Finir le film Judas et le Messie noir, Je me suis retrouvé avec des questions, principalement sur le système éducatif américain. Plus précisément: pourquoi les écoles publiques américaines n’éduquent-elles pas les élèves sur l’histoire des Noirs dans toute son étendue?

«Les Black Panthers sont la plus grande menace à notre sécurité nationale. Notre programme de contre-espionnage doit empêcher la montée d’un messie noir parmi eux », ont déclaré le directeur du FBI J. Edgar Hoover.

Les mots de Hoover, en eux-mêmes et d’eux-mêmes, suggèrent pourquoi beaucoup de gens, noirs et blancs, n’ont jamais vraiment entendu parler du Black Panther Party.

À leur époque, le Black Panther Party était considéré comme une organisation très similaire au KKK, en particulier par de nombreux Blancs au sein du système judiciaire, comme Hoover.

Des gens comme Fred Hampton, Angela Davis, Huey P. Newton, Assata Shakur et même Malcolm X ont été qualifiés de terroristes – ils étaient considérés comme des menaces à la sécurité nationale américaine. Et la plupart, sinon tous, ont été mis sur une liste noire et beaucoup ont été assassinés par le FBI et la police.

C’est l’histoire de notre pays. Parce que l’histoire des Noirs est aussi l’histoire de l’Amérique.

Personne ne rend service à qui que ce soit en enrobant du sucre ou en excluant certains moments de l’histoire qui ont été marquants et importants.

Je suis allé dans un lycée à prédominance noire et on m’a appris beaucoup d’histoire des Noirs, ce dont je suis extrêmement reconnaissant, même si j’aimerais souvent qu’on m’apprenne davantage.

Mais je parle à certains de mes autres amis noirs qui n’ont pas eu le même luxe, qui sont allés dans des écoles à majorité blanche, et je me demande pourquoi on ne leur a pas enseigné la même information.

Pourquoi l’esclavage est-il limité à un chapitre? Pourquoi des personnages historiques comme Harriet Tubman, Malcolm X, et même des gens comme Angela Davis et Assata Shakur, ne sont-ils pas largement évoqués dans les cours d’histoire?

Pourquoi passons-nous des mois à parler de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, et des mois à parler de l’histoire européenne, mais nous ne passons que quelques heures sur l’Afrique et les droits civils?

Des films comme Judas et le Messie noir, The Hate U Give, Fruitvale Station, Selma et 13th, devrait être obligatoire pour tous les Américains.

Livres comme L’autobiographie de Malcolm X, Saisir le temps: l’histoire de la Black Panther Party et Huey P. Newton, et Les prisons sont-elles obsolètes?, devrait être mis dans le programme des écoles publiques partout en Amérique.

Les gens parlent de vivre dans une société post-raciale, mais nous ne pouvons même pas commencer à y penser si la majorité de l’Amérique blanche ne connaît pas son passé horrible et brutal.

Parce que je le répète: l’histoire des Noirs est l’histoire de l’Amérique.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.