Liste des mangas à lire si vous avez aimé Solo Leveling

Et si notre monde se connectait à un monde rempli de monstres via une passerelle? Eh bien, Solo Leveling est quelque chose qui traite de la même chose. Na Honjaman Rebereop, populairement connu sous le nom de Solo Leveling, est une série de romans qui vient directement de Corée du Sud et écrite par Chugong. Ici, nous allons parler d’une liste de Manga que vous devez lire si vous avez aimé Solo Leveling.

Avec seulement trois volumes, ce manhwa / manga a fait irruption dans la liste des meilleurs mangas d’action. Solo Leveling est un manga d’action avec une pincée de fantaisie. L’intrigue de cette série tourne autour du protagoniste, qui fait partie des chasseurs les plus faibles de Corée du Sud. Il est répertorié dans le rang E pour traquer les monstres.

Le protagoniste, Sung Jin-woo, avec ses amis est piégé dans un donjon dangereux. Sung Jin-woo, qui était supposé mort, prend conscience dans un hôpital, doué de compétences et de pouvoirs incroyables, il se dirige pour devenir le meilleur chasseur de toute la région. Si vous aimez lire des séries d’action, vous trouverez ci-dessous une liste de certains des meilleurs manhwa / manga.

Je suis le roi sorcier

Les sorciers et la sorcellerie semblent tous deux très divertissants. Quand ils sont contre des monstres d’un autre monde, cela devient une série plus épique. Ce manga est un exemple parfait de la sorcellerie et des monstres. L’histoire commence à partir d’un endroit qui est attaqué par la horde de monstres en raison d’une faille créée il y a 10 ans.

Lee SungHoon, le protagoniste de la série se charge de servir d’appât aux chasseurs pour exterminer les monstres. Un jour soudain, il est blessé par les monstres et est au bord de la mort. Il se souvient de sa vie passée en tant que roi sorcier et réveille enfin ses véritables pouvoirs magiques.

Roi des Tomb Raider

L’histoire progresse autour d’une ville pleine de tombes mystérieuses. Avec une relique, composée de chaque tombeau, il accorde à son propriétaire des pouvoirs surnaturels. Le protagoniste, Jooheon Suh est un explorateur et un excavateur de tombes, qui est trahi par son employeur.

Au bord de la mort entre les mains d’une relique, Jooheon est transféré 15 ans en arrière dans une vie où il n’y avait pas de tombes mystérieuses trouvées jusqu’alors. Il commence alors son voyage pour devenir le roi des Tomb Raider, poussé par la vengeance et la colère.

Tour de Dieu

Sin-ui Tap, populairement connu sous le nom de Tour de Dieu, est un Manhwa sud-coréen. Écrit par SIU, il présente la vie du protagoniste nommé Vingt-cinquième Bam. Il a passé presque toute sa vie à vivre sous une tour avec ses pairs. Rachel, une amie proche de Bam, entre seule dans la tour. Désolée par cette nouvelle, Vingt-cinquième décide de la sauver, même si cela lui coûte la vie.

Après être entré dans la tour, le protagoniste apprend à connaître d’autres créatures qui y vivent. Le sommet de la tour est gouverné par les «10 grandes familles» que l’on appelle les organes suprêmes. Dans l’ensemble, c’est vraiment l’un des meilleurs manhwas là-bas.

Jujutsu Kaisen

Le manga Jujutsu Kaisen est l’histoire d’un lycéen nommé Itadori Yuji, qui n’avait initialement presque aucune capacité surnaturelle ou pouvoir de malédiction. Ému par les pouvoirs de Sukuna, après avoir consommé ses doigts, Itadori est recruté en tant que premier niveleur dans Jujutsu Tech.

L’histoire avance, discutant des étudiants de deuxième année Inumaki, Panda et Maki. Inumaki est un utilisateur de discours maudit qui peut ravager la vie de ses adversaires, simplement en ouvrant la bouche. Panda est présumé être une poupée créée par le principal avec trois noyaux différents. De plus, Maki est un autre aîné sauvage d’Itadori, sans énergie maudite en elle. C’est grâce à ces incroyables personnages secondaires que Jujutsu Kaisen a gagné son énorme nom et sa renommée.

Conclusion

L’action et la fantaisie sombre dans Manga l’amènent à un autre niveau. Les manhwa / manga suggérés ci-dessus sont parmi les meilleurs de leur genre et deviendront sûrement plus intéressants pour les lecteurs dès qu’ils commenceront à les lire. C’est tout pour aujourd’hui weebs, j’espère que vous avez apprécié cet article sur la liste des mangas que vous devez lire si vous avez aimé Solo Leveling.