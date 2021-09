Melike Ipek Yalova : qui est-elle, carrière, profil et tout sur l’actrice de « Tierra Amarga »

« Terre amère» (« Bir Zamanlar Çukurova » dans sa langue d’origine) est l’un des feuilletons turcs qui est devenu populaire en Espagne et dans différentes parties du monde. Melike Ipek Yalova, qui incarne Müjgan, une jeune pédiatre qui après une formation à Istanbul vient dans la ville d’Adana pour travailler dans un hôpital public, a gagné l’affection du public. Par conséquent, pour que vous en sachiez un peu plus sur l’actrice, nous vous disons ici qui elle est, une partie de sa carrière, sa vie personnelle, les réseaux sociaux et plus encore.

La production ottomane raconte l’histoire d’un amour légendaire entre Suleyha et Yilmaz, adapté aux années 1970. Actuellement, « Terre amère« Il a réussi à se positionner comme l’un des programmes les plus écoutés de la chaîne espagnole Antena 3. En effet, Atresmedia a décidé de mettre ce roman à la place de « Femme » dans la case du soir, ce qui a suscité une grande surprise parmi ses téléspectateurs.

Les fans de fiction turque assurent que l’une des valeurs qu’ils sauvent est la chimie qui existe entre les protagonistes : Züleyha (Hilal Altınbilek), Yilmaz (Uğur Güneş), Demir (Murat Ünalmış) et Hünkar (Vahide Percin).

QUI EST MELIKE IPEK YALOVA ?

Melike Ipek est né le 29 avril 1984 à Istanbul. L’actrice turque de 37 ans est issue d’une famille assez aisée. Elle est fille de l’ancien ministre d’État Yüksel Yalova et a étudié les communications internationales à l’Université Bilkent et la politique internationale et la gestion des crises à l’Université Sapienza de Rome, en Italie. Ses débuts d’actrice ont eu lieu en 2011, jouant Isabella dans le « Sultan Soliman ».

Cependant, le rôle qui l’a fait connaître à travers le monde est celui qu’elle a développé dans « Karadayi ». Ce personnage a été développé entre 2012 et 2015. La production racontait l’histoire d’un drame policier se déroulant dans les années 70. La jeune actrice a été liée ces derniers mois avec son collègue, Palali furkan, qui a eu des rôles dans « Room 309 » et « My sweetest lie ».

MELIKE IPEK A-T-ELLE UNE RELATION AVEC FURKAN PALALI ?

Les médias turcs assurent que les acteurs Furkan Palali et Melike Ipek ils auraient une relation. Ils travaillent ensemble sur la série « Bir Zmanlar Çukurova », production où la romance serait née. La vérité est que jusqu’à présent, aucun des interprètes n’a fait de déclaration à ce sujet, bien que le dernier message de Palali à son partenaire alimente davantage les rumeurs d’une éventuelle histoire d’amour.

« Joyeux anniversaire mon cher partenaire », a publié l’acteur sur son compte Instagram. Le message était accompagné d’une photo des deux et aussi d’un cœur. La cerise sur le gâteau a été mise par la lauréate, qui a partagé la publication sur son profil.

Il faut noter que l’actrice de « Tierra Amarga » vient de divorcer, alors il a apporté une précision : «Je voudrais clarifier une situation dans laquelle il est vrai que nous nous séparons, mais c’est mal interprété. Tout au long de notre union, nous avons toujours été amis et compagnons. Notre décision de mettre fin au mariage a été prise il y a longtemps, croyant que c’était la bonne chose à faire pour nous et en reparler encore et encore. C’est une décision prise d’un commun accord ».

PRODUCTIONS O MELIKE IPEK A PARTICIPÉ

« Terre amère » (2019-2021) en tant que Müjgan Hekimoğlu

« İnsanlık Suçu » (2018) comme Cevher Akışık

« Can Feda » (2018) en tant que Docteur Seher

« Cember » (2017) comme Leyla

« Hayat Şarkısı » (2016) comme Suzi

« Karadayı » (2012-2015) comme Ayten

» Muhteşem Yüzyıl » (2011) comme Isabella Fortuna

PHOTOS INSTAGRAM DE MELIKE IPEK