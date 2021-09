« La famille Ingalls »: Le temps que Melissa Gilbert a couru pour le Congrès des États-Unis

Bien que Melissa Gilbert soit une actrice, scénariste et productrice reconnue principalement pour avoir joué Laura Ingalls dans la série mémorable de « La famille Ingall» (« La petite maison dans la prairie » dans sa langue d’origine), il s’est également lancé dans la politique américaine.

Selon des informations partagées par MLive, Gilbert a annoncé sa candidature au huitième siège du district du Congrès du Michigan à la Chambre des représentants des États-Unis en 2016. Le district englobe la majeure partie de la capitale de l’État, Lansing. , et certaines parties de Detroit.

« Je me présente au Congrès pour faciliter un peu la vie de toutes les familles qui ont le sentiment d’être tombées dans les mailles du filet de l’économie d’aujourd’hui. Je pense que la construction d’une nouvelle économie est un effort d’équipe, et nous devons apporter de nouvelles voix à la table pour faire le travail », a déclaré Gilbert, qui a demandé l’investiture démocrate, en opposition au républicain sortant, Mike évêque.

L’actrice de « La famille Ingall« A été approuvé par des démocrates hollywoodiens notables comme George Clooney et Alec Baldwin, mais a fait face à des controverses sur des questions fiscales en suspens : il devait plus de 360 ​​000 € en impôts fédéraux sur le revenu.

Gilbert a attribué cette situation à son divorce avec la star de « Tron ». Bruce boxleitner et la récente récession économique. Plus tard, il a travaillé avec l’Internal Revenue Service (IRS) pour mettre en place un plan de paiement.

On se souvient de Melissa GIlbert pour avoir joué Laura dans « The Ingalls Family » (Photo: NBC)

POURQUOI MELISSA GILBERT A-T-ELLE QUITTE SON CANDIDAT ?

melissa gilbert Il a subi des blessures à la tête et au cou lors d’un accident lors de « Danse avec les stars », et malgré un traitement quatre ans plus tard, en mai 2016, ces blessures se sont aggravées et l’ont empêché d’abandonner sa carrière politique.

Selon le Detroit Free Press, ses médecins ont exhorté l’actrice à retirer sa candidature. « Bien que j’aie reçu le meilleur traitement et la meilleure thérapie que j’aurais pu demander, ces blessures n’ont fait qu’empirer », a déclaré Gilbert dans un communiqué.

« Autant ça me brise le cœur de dire ça, autant mes médecins m’ont dit que je suis physiquement incapable de poursuivre ma candidature au Congrès », a ajouté l’actrice de « La famille Ingall« , tel que rapporté par Showbiz CheatSheet.

Finalement, Suzanna Shkreli a pris la place de Gilbert et Bishop a remporté les élections générales. Cependant, Bishop a ensuite été battu par la démocrate Elissa Slotkin lors des élections de mi-mandat de 2018.