Comment devenir Éducateur Jeune Enfants (EJE) avec la VAE ?

Travailler dans le secteur de la petite enfance correspond à une véritable vocation. En effet, les métiers de ce domaine demandent des compétences spécifiques et un attrait à s’occuper des enfants et les accompagner dans leur développement. Afin de valider votre expérience et les différentes compétences que vous avez pu acquérir au cours de vos emplois, sachez qu’il est possible de passer une VAE Éducateur Jeunes Enfants. Grâce à ce diplôme, vous pourrez obtenir une réelle reconnaissance professionnelle et découvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Pour en apprendre davantage sur cette VAE, nous vous présentons ici en détail cette formation.

Qui peut faire une VAE Éducateur Jeunes Enfants ?

À l’instar des autres Validations des Acquis de l’Expérience (VAE), la VAE Éducateur Jeunes Enfants est accessible à tous. Une condition est tout de même posée pour pouvoir prétendre à l’obtention de votre diplôme : avoir travaillé au moins 1 607 heures (soit un an à temps plein) dans le domaine de la petite enfance. Ce nombre peut être atteint en cumulant différentes expériences professionnelles au cours de plusieurs années. Pour passer une VAE EJE, il est donc nécessaire d’avoir un bagage suffisant en termes d’expériences professionnelles.

Quelles sont les compétences et les missions d’un EJE ?

Les éducateurs de jeunes enfants font partie des travailleurs sociaux qui doivent disposer d’un certain niveau de compétences pour s’occuper des enfants dans de bonnes conditions. Au quotidien, ils sont chargés de missions variées à plusieurs niveaux : éducation, prévention et coordination. Les missions principales qui lui sont attribuées sont les suivantes :

Favoriser le développement des enfants : intellectuel, affectif, artistique…

Créer un environnement varié et motivant

Assurer une bonne relation et une communication avec les enfants

Être à l’écoute des parents et leurs souhaits

L’éducateur de jeunes enfants joue donc un rôle primordial dans le développement et l’éducation des plus petits. La mise en place d’une stratégie éducative précise et adaptée pour chaque enfant est essentielle pour réussir leur mission. Pour travailler dans les meilleures conditions possibles, l’éducateur se doit également de connaître précisément les dynamiques institutionnelles et assurer une relation de confiance avec les parents. Ce métier demande également une très bonne capacité d’adaptation puisque les éducateurs peuvent être amenés à intervenir dans différents milieux :

Établissements et services d’accueils des enfants de moins de 7 ans

Services sociaux et services d’aide à domicile

Secteur sanitaire et médico-social

Secteur de l’assistante éducative, du loisir, de la culture et de l’animation

Pourquoi faire une VAE Éducateur Jeunes Enfants ?

Bien plus qu’un simple diplôme, la VAE Éducateur Jeunes Enfants permet d’attester de vos compétences dans ce secteur d’activité. En plus d’être gratifiant pour vous, ce diplôme vous permet d’avoir des arguments pour évoluer professionnellement et obtenir un salaire plus important. Afin d’accéder à des postes plus qualifiés et avec plus de responsabilités, le passage de cette validation de compétences s’avère donc essentielle. En optant pour ce type de formation, vous pourrez ainsi valoriser toute l’expérience que vous avez pu acquérir durant vos différents métiers dans la petite enfance.

Réussir sa formation grâce à Excellence VAE

Ouverte à toutes les personnes ayant travaillé pendant une durée suffisante dans le secteur de la petite enfance, la Validation des Acquis d’Expérience Éducateur Jeunes Enfants demande une certaine préparation. Dans un premier temps, vous devez monter un premier livret qui justifie la recevabilité de votre candidature. Dans un second livret, vous devrez détailler avec précision les missions que vous avez pu réaliser au cours de vos expériences passées et présenter les compétences que vous avez pu acquérir. Une fois ces deux étapes validées, le passage d’un examen oral devant un jury sera nécessaire pour obtenir votre VAE.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez faire appel aux services de Excellence VAE. Cet organisme se tient à vos côtés pour vous conseiller et vous aider dans toutes les étapes de votre VAE Éducateur Jeunes Enfants. De l’élaboration de votre candidature jusqu’à la préparation de votre oral, les experts Excellence VAE vous prépareront au mieux. Pour réduire le coût de cette formation et même bénéficier d’une prise en charge totale selon les cas, n’hésitez pas à consulter le solde de votre Compte Personnel de Formation.