Meilleures armes à Roblox Jailbreak (2021)

Jailbreak Roblox vous commencez avec rien d’autre qu’un pistolet, et c’est si vous jouez en tant que flic. Si vous êtes un criminel, vous n’aurez que l’esprit jusqu’à ce que vous puissiez vous permettre une nouvelle arme. Plus vous avancez. Jailbreak, vous voudrez mettre à jour votre chargement.

Meilleures armes à Roblox Jailbreak

Dans aucun ordre particulier, ce sont les meilleures armes que vous pouvez obtenir Jailbreak Roblox. Les armes qui ne peuvent pas être obtenues au moment de la rédaction n’ont pas été prises en compte dans la liste.

Remarque: Bien qu’il existe de nombreuses armes Jailbreak, il n’y a pas une seule «meilleure» arme. Tout dépend vraiment du style de jeu et des préférences du joueur individuel, nous vous suggérons donc de tester autant de grandes armes. Jailbreak propose de déterminer celui que vous préférez.

AK-47

Une alternative moins chère à l’Uzi, ce qui manque à l’AK-47 en cadence de tir est compensé par des dégâts plus élevés. L’AK-47 profite également de l’avantage avec plus de tours par chargeur, ce qui réduit les recharges. Même si l’Uzi prend l’avantage global de l’arme, les joueurs expérimentés avec une précision éprouvée se retrouveront victorieux avec l’AK-47.

Prix: 15 000 €

Lanceur de champ de force

Une autre arme non létale dans Jailbreak, le lanceur Forcefield fournit un bouclier indispensable contre les tirs inévitables que vous prendrez en tant que flic et criminel. Protégeant contre les coups de feu, le lanceur Forcefield guérit également le joueur si vous vous tenez à l’intérieur. Cependant, il s’agit d’une arme coûteuse, il n’est donc pas nécessaire que tout le monde la possède. Si vous jouez Jailbreak avec une escouade, nous suggérons d’assigner au moins une personne à des tâches de lanceur Forcefield.

Prix: 30 000 €

Lance-roquettes

Faites bouger les choses avec le lance-roquettes. Naturellement, cette arme a une grande hitbox, qui devrait vous aider à vaincre les ennemis si vous ne possédez pas les plus grandes compétences de visée. Le lance-roquettes peut également pénétrer le champ de force créé par le lanceur de champ de force, prenant les ennemis au dépourvu lorsqu’ils tentent de guérir. Bien que globalement cher, vous ne pouvez pas vous tromper en ajoutant cette arme à votre Jailbreak chargement.

Prix: 40 000 €

Fusil à pompe

Pour le combat rapproché, le fusil à pompe est l’un de vos meilleurs paris, et à l’un des prix les plus abordables. Cette arme a des dégâts incroyablement élevés à courte portée, qui peuvent assommer la majorité de la santé de votre ennemi. Associez cela à une autre arme comme l’Uzi et vous pourrez rapidement envoyer votre ennemi avec la technique de changement d’arme. Ne vous attendez pas à être victorieux dans un combat à longue portée.

Prix: 1 000 €

Taser

En tant qu’arme exclusive à la police, le Taser n’est pas l’arme la plus diversifiée de cette liste, ni une arme mortelle. Atterrir un tir Taser au bon moment sur un criminel coupable, cependant, fera ragdoll l’ennemi pendant trois secondes, le rendant totalement immobile. C’est amplement le temps de procéder à une arrestation, nettoyant ainsi les rues un criminel à la fois. Méfiez-vous de la longue vitesse de rechargement.

Prix: Libre

Uzi

Bien qu’il n’y ait pas de « meilleur » Jailbreak arme, l’Uzi est très proche. Avec la cadence de tir la plus rapide, les dégâts entièrement automatiques les plus élevés et la vitesse de rechargement la plus rapide, les autres armes sont pâles en comparaison. Bien qu’il soit mieux adapté au combat à courte et moyenne portée, la diversité de l’Uzi avec le combat à longue portée ne peut être sous-estimée. Chaque joueur doit utiliser l’Uzi à un moment donné de son Jailbreak carrière.

Prix: 25 000 €

