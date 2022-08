Qui est Titania : histoire, pouvoirs et plus sur la supervilaine de « She-Hulk »

Le jeudi 18 août ouvre « She-Hulk : Attorney at Law », une nouvelle série Marvel qui sera diffusé via la plateforme de streaming Disney+. Avec Tatiana Maslany, la production suit l’histoire de Jennifer Walters, une avocate qui acquiert les pouvoirs de son cousin Bruce Banner (Hulk) et doit apprendre à les gérer.

De cette façon, une grande attente a généré cette nouvelle fiction chez les fans de la MCU, qui s’attendent à des surprises avec les nouveaux personnages des bandes dessinées qui seront présentés pour la première fois au format live-action. L’un d’eux est Titaniapersonnage joué par l’actrice Jameela Jamil et dont la participation au projet a déjà été commentée par le public sur les réseaux sociaux.

Voulez-vous en savoir plus sur Titania? Découvrez ensuite l’histoire et les pouvoirs des super-vilain de « Elle-Hulk »la nouvelle série de Disney+.

QUI EST TITANIA ?

Titania (Mary MacPherran) c’est une super-vilaine bandes dessinées merveilleuses qui a été introduite pour la première fois en Guerres secrètes #3 (1984). Elle a été créée par Jim Shooter et nommée d’après un assistant de production Marvel réel. Le personnage a été caractérisé comme l’un des rivaux les plus importants de « elle hulk”.

Marie MacPherran Il est né dans une banlieue de Denver, au Colorado, dans une famille qui ne lui a pas apporté le soutien dont il avait besoin. En raison de son physique, elle a été surnommée ‘Skeeter’ (abréviation de moustique) pour vanessa bois de frêne, une fille populaire de l’école. Alors que je grandissais, Marie elle est tombée amoureuse des super-héros et des bandes dessinées, passant une grande partie de son temps à s’imaginer en tant que super-héros.

Au fil du temps, elle a travaillé comme vendeuse avec sa seule amie, une fille nommée marsha rosenberg. Humiliée depuis son enfance, elle est devenue rancunière et amère, motivée à se venger de ceux qui se moquaient d’elle. Ainsi, il a accepté de servir le Docteur Fatalisqui lui a donné des super pouvoirs.

Vêtu d’une tenue de lutte violette, il développe une rivalité avec elle hulk après quoi Docteur Fatalis le charge de combattre divers super-héros, mais Jennifer Walters c’est le seul personnage avec qui il peut vraiment s’affronter.

MacPherran elle est la deuxième super-vilaine Marvel à utiliser le nom. La première Titania (David Da Vito) Elle était une lutteuse professionnelle de Les grapplers qui a été tué par le Fléau des Enfers. Après sa résurrection, ses pouvoirs se sont étendus et il a pris le nom de lascif.

Mary MacPherran dans le rôle de Titania (Photo : Marvel Comics)

FICHE TECHNIQUE TITANIA

Première apparition : Guerres secrètes # 3 (juillet 1984)

Guerres secrètes # 3 (juillet 1984) Créé par: Jim ShooterMike Zeck

Jim ShooterMike Zeck Interprétée par: Jameela Jamil (2022)

Jameela Jamil (2022) Statut actuel: vaincu

vaincu Nom de naissance: Davida DaVito, Maria MacPherran

Davida DaVito, Maria MacPherran Sexe: Féminin

Féminin Époux: Homme absorbant

Homme absorbant Ennemi: elle hulk

Titania est l’ennemie de She-Hulk (Photo : Marvel Comics)

QUELS SONT LES POUVOIRS DE TITANIA ?

Après avoir été exposé à la technologie extraterrestre et à l’augmentation cellulaire par rayonnement, Titania possède une force, une durabilité et une endurance surhumaines.. Avec un entraînement rigoureux en haltérophilie, sa force rivalise avec celle de She-Hulk, Thor et The Thing.

Les muscles de Titania produisent considérablement moins de toxines de fatigue que les muscles d’un être humain ordinaire et son corps est très résistant aux blessures physiques. En ce sens, le personnage peut résister à des balles de gros calibre, à des températures extrêmes, à des chutes de grande hauteur et à de graves traumatismes sans se blesser.

Titania est aussi une combattante qualifiée, avec une vaste expérience dans les techniques de combat de rue.

QUI JOUE TITANIA DANS « SHE-HULK » ?

Dans la série Disney+ « She-Hulk » (2022), Titania c’est joué par l’actrice Jameela Jamil. L’interprète est surtout connue pour son rôle de Tahani Al Jamil dans « Le bon endroit »la célèbre série comique américaine.

Selon Le Direct, cette version du personnage sera différente de celle des comics. Ceci, car un appel au casting pour la série recherchée « un influenceur glamour des médias sociaux à la Kardashian avec un côté sombre » pour un personnage précédemment nommé « Lucie”, qui était le méchant du programme.

Titania est interprétée par l’actrice Jameela Jamil dans « She-Hulk ». (Photo: Merveille)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « SHE-HULK » ?

« She-Hulk : avocate » (intitulé « She-Hulk : Défenseur des héros» en Amérique latine et «She-Hulk : avocate She-Hulk” en Espagne) en avant-première le jeudi 18 août via la plateforme de streaming Disney+. Vous n’avez besoin que d’un abonnement au service et vous pouvez profiter des épisodes qui composent la production.