Megan Fox portait sa robe VMA « nue » parce que Machine Gun Kelly le lui avait dit

Megan Fox a stupéfié les foules aux MTV Video Music Awards à New York avec sa robe « nue » à couper le souffle.

La tenue pure illusion Mugler, conçue par Casey Cadwallader, montrait son string blanc et son corps nu en dessous, la seule section opaque étant autour de ses seins.

L’acteur a certainement fait tourner les têtes en marchant sur le tapis rouge et il semble qu’elle puisse attribuer toute l’attention à son petit ami.

Crédit : PA

« Il m’a dit : ‘Tu vas être nue ce soir' », a déclaré Fox en désignant son partenaire. « Je me suis dit : ‘Peu importe ce que tu dis, papa !' »

Elle a également ajouté qu’elle souhaitait apparaître dans d’autres clips de MGK après avoir joué aux côtés du rockeur pour le clip « Bloody Valentine ».

« Il n’a pas le droit d’avoir d’autres salopes dans ses clips. C’est la reine personne ! » dit Fox.

Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, a la passion d’être aussi audacieux sur le tapis rouge que dans sa musique.

Il a révélé à quel point il voulait être sur toutes les lèvres aux Billboard Music Awards plus tôt cette année et il y est certainement parvenu après s’être peint la langue en noir et Megan portait une autre robe à couper le souffle.

MGK a déclaré à GQ: « Vous savez quel était le rêve? C’est exactement ce qui m’est arrivé [this weekend], qui devait aller à une remise de prix, fermer le tapis, monter sur scène, accepter un prix.

Crédit : PA

« J’ai vu un article britannique de GQ qui est sorti ce matin et qui disait en gros ‘Malgré le fait que BTS était là, The Weeknd était là, Drake était là, le discours de l’émission était [us].' »

Mais le Billets pour ma chute rockstar a non seulement fait les gros titres des MTV VMA pour son look et celui de Megan, mais aussi pour une petite altercation avec Conor McGregor.

La sécurité a été forcée d’intervenir et de séparer les deux après que l’Irlandais aurait tendu la main pour dire bonjour à la rockstar.

Un témoin a également déclaré à TMZ que la star du MMA avait également demandé une photo, mais que MGK a rejeté l’offre.

Conor a été poussé en arrière, où il est tombé et a renversé une partie de sa boisson. Des images virales du tapis rouge ont montré Conor en train de jeter le reste de sa boisson vers MGK et Megan Fox.